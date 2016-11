Teurer Tag der Sachsen In Limbach-Oberfrohna steht unterm Strich eine Million Defizit nach dem Tag der Sachsen. Löbaus OB Buchholz zeigt sich überrascht.

Beim Festumzug durch die Stadt zum Abschluss des diesjährigen Sachsentages war die Stimmung in Limbach-Oberfrohna noch gut. © ronaldbonss.com

Der Tag der Sachsen 2015 wird für die Ausrichterstadt Limbach-Oberfrohna offenbar so teuer wie für keinen Ausrichter zuvor. Wie der MDR berichtet, hat die Stadt mit der Großveranstaltung am ersten Septemberwochenende einen Verlust von 1,1 Millionen Euro gemacht. Den Angaben zufolge kostete die Durchführung des dreitägigen Volksfestes reichlich zwei Millionen Euro, eingenommen wurden hingegen nur 900 000 Euro – inklusive der Fördergelder vom Freistaat.

Verantwortlich für die Verluste seien vor allem die verstärkten Sicherheitsvorkehrungen, schreibt der MDR. Diese hätten zwei Drittel der Kosten verursacht. Limbach-Oberfrohnas Bürgermeister Jesko Vogel (Freie Wähler) verteidigte in dem Bericht die Ausgaben, mit denen die Besucher vor möglichen Terrorattacken geschützt wurden. Ihm zufolge könne das Defizit durch Mehreinnahmen im Haushalt ausgeglichen werden.

In Löbau zeigte sich Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) nach Angaben des Senders allerdings überrascht über das hohe Defizit von Limbach-Oberfrohna. Er selbst rechnet damit, dass seine Stadt für Investitionen und das Fest an sich bis Anfang September 2017 rund 400 000 Euro selbst aufbringen muss. „Aufgrund der erhöhten Sicherheitslage ist ja auch in Limbach-Oberfrohna mehr Geld ausgegeben worden. Wir wünschen uns, dass wir vielleicht schon im nächsten Jahr eine Summe bekommen, mit der wir besser finanzieren können“, zitiert der MDR den OB.

Nach den Terrorattacken im Mitteleuropa in den vergangenen Monaten waren die Sicherheitsvorschriften für Großveranstaltungen verschärft worden. Das schlägt nun aufs Budget. „Wenn die Sicherheitslage noch schwieriger wird, wird es natürlich kompliziert“, sagte Buchholz in der Sendung „Sachsenspiegel“. Die Sächsische Staatskanzlei teilt dem MDR auf mit, dass der Freistaat die Ausrichterstädte tatsächlich stärker unterstützen will. Allerdings nicht finanziell, sondern im Bereich des professionellen Veranstaltungsmanagements, um insgesamt den Tag der Sachsen effizienter zu organisieren.

Das scheint aber erst ab 2018 zu greifen, Löbau würde davon noch nicht profitieren. Was das Geld angeht, so betonte der Präsident des Sachsentag-Kuratoriums, Landtagspräsident Matthias Rößler zudem: „Ein bisschen müssen die Bewerberstädte auch beitragen. Sie können den Tag der Sachsen nie mit einer schwarzen Null abschließen!“

Für Limbach-Oberfrohna sei das Fest aber ein Imagegewinn gewesen: Es kamen rund 300 000 Besucher. (szo)

Dieser Beitrag wurde 14.55 Uhr aktualisiert.

zur Startseite