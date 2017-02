Teurer Streit um frische Luft Ein 36-jähriger Döbelner steht wegen Beleidigung vor Gericht. Nicht zum ersten Mal.

© Symbolfoto: dpa

Als der 36-jährige Döbelner an einem Tag Ende Februar 2016 seinen ehemaligen Nachbarn am WelWel mit dem Fahrrad vorüber fahren sah, brüllte er ihm „fette Sau“ hinterher. Wegen Beleidigung stand er deshalb jetzt zum zweiten Mal vorm Amtsgericht Döbeln.

Schon im August 2016 musste er sich wegen dieser Beleidigung verantworten. Damals wurde der mehrfach, auch einschlägig Vorbestrafte zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Gegen das Urteil ging der Angeklagte in Revision. Das Oberlandesgericht (OLG) monierte, dass die Beleidigung keine Freiheitsstrafe rechtfertigt und gab den Fall nach Döbeln zurück.

Schon in der ersten Verhandlung hatte der Angeklagte gestanden. Auslöser war ein Streit um ein Flurfenster. Angeklagter und Beleidigter wohnten vom Sommer 2015 bis zum Juni 2016 in einem Haus an der Mastener Straße in Döbeln. Der beleidigte Obermieter bat den Beschuldigten mehrfach, im Sommer das Flurfenster vor dessen Wohnung zu öffnen und frische Luft hereinzulassen. Weil dieser der Bitte nicht nachkam, öffnete der Geschädigte das Fenster. Das passte dem Nachbar nicht. „Es war mein Fenster“, sagt er in der Verhandlung. Weil es zwischen beiden ständig Streit in dem Haus gab, zog der Beschuldigte im Sommer 2016 wieder aus. Beim Geschädigten hat er sich für die Beleidigung schriftlich entschuldigt. Kontakt hatten beide seit dem Vorfall nicht mehr.

Wegen der vielen, auch einschlägigen Vorstrafen fordert die Staatsanwaltschaft Chemnitz eine Freiheitsstrafe von einem Monat und zwei Wochen. Die Strafe soll zur Bewährung ausgesetzt werden. Dagegen wendet sich Verteidiger Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich aus Döbeln. „Der Schuldgehalt der Tat muss die Freiheitsstrafe unerlässlich machen“, sagt er und bittet das Gericht, es bei einer Geldstrafe zu belassen.

Dem kommt Richter Janko Ehrlich nach. Er verurteilt den Angeklagten zu einer Geldstrafe in Höhe von 780 Euro (60 Tagessätze zu 13 Euro).

