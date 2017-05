Teurer Straßenausbau für Anwohner Ein Ostrauer will sich damit nicht abfinden. Er hatte zu DDR-Zeiten den Schanzenweg in Bürgerinitiative mit gebaut.

Die Löcher auf dem Schanzenweg in Ostrau möchte auch Anwohner Lothar Füssel gern beseitigt haben. Er kritisiert jedoch die Umsetzung und will daraus Schlüsse ziehen. © Dirk Zschiedrich

Lothar Füssel sieht es einfach nicht ein. „Warum soll ich zweimal für die gleiche Straße zahlen?“, fragt er. Es geht um den Schanzenweg im Bad Schandauer Ortsteil Ostrau, an dem sein Wohngrundstück liegt. Er hat 1986 mit anderen Bürgern den einstigen Feldweg zu einer Schotterstraße mit ausgebaut. Es war eine sogenannte VMI – eine Volkswirtschaftliche Masseninitiative – erklärt Füssel. So wurden damals fünf Häuser besser erschlossen.

Man sieht, dass seit damals nicht mehr viel passiert ist. Tiefe Löcher machen den Autofahrern zu schaffen. Eine ordentliche Entwässerung gibt es nicht. Nach jedem Winter wird es schlimmer. „Dass am Zustand der Straße etwas geändert werden muss, ist allen Nutzern klar“, sagt Füssel. Dass dafür aber die Anlieger mit einem Straßenausbaubeitrag von insgesamt rund 78 000 Euro zur Kasse gebeten werden, das will er nicht akzeptieren. „Ich habe Widerspruch bei der Stadtverwaltung eingereicht“, sagt er.

Seine Kritik an dem Bauprojekt habe er auch zur öffentlichen Bürgerversammlung am 16. Februar kundgetan. Entwässerung, Beschleusung, Straßenbreite und die Einbindung vorhandener Felddrainage hält er für nicht hinreichend geplant. Bei besagter Versammlung wurde ihm eine Überarbeitung der Pläne versprochen. „Ich dachte, danach wird noch mal mit den Bürgern gesprochen“, sagt Füssel.

Nach oben offene Bausumme?

Doch mit dieser Sichtweise ist er ziemlich allein. Der Stadtrat hat den grundhaften Ausbau des Schanzenwegs im März beschlossen, nicht die Reparatur. Das ist ein entscheidender Unterschied. Bei Letzterem würden keine Beiträge der Anlieger fällig. Eine Reparatur kann sich die Stadt aber nicht leisten. Vor der Abstimmung erklärte Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus), dass mit allen betroffenen Anwohnern gesprochen und ihnen auch die Summe übermittelt wurde, die nach ersten Schätzungen von jedem zu zahlen wäre. Von Bürgerprotesten war da keine Rede.

Auch Gerhard Gründel wohnt an der Sackgasse in Ostrau. Auch er ist nicht glücklich darüber, dass er sich an dem Straßenausbau finanziell beteiligen soll. „Ich bin aber überzeugt, dass wir nur so zu einer ordentlichen Straße kommen“, sagt er und plant diese Ausgabe schon mal ein. Wie hoch die Kosten für jeden Anwohner am Ende sein werden, kann heute keiner genau sagen. Erst wenn die Abrechnung der Bauarbeiten durch die Firmen erfolgt ist und die Gesamtsumme feststeht, wird der jeweilige Anteil berechnet. Wie günstig oder wie teuer die Angebote der Baufirmen sein werden, kann heute niemand sagen. Fest steht jedoch, dass die Anwohner laut Straßenausbaubeitragssatzung 25 Prozent der Kosten tragen müssen. „Das darf doch keine nach oben offene Summe sein!“, sagt Füssel. Fast alle Bauprojekte würden schließlich teurer als geplant. Lothar Füssel ist nun gespannt, wie die Stadtverwaltung auf seinen Widerspruch reagiert.

Formal gäbe es dazu derzeit keinen Anlass, heißt es aus dem Rathaus. Der Stadtratsbeschluss sei nicht zu beanstanden. Dass das keine unerheblichen Kosten für die Anwohner sind, sei Bürgermeister Kunack bewusst. Anders sei die Straße aber nicht zu sanieren. Widersprechen könnten Bürger nur dem Bescheid zum Ausbaubeitrag. Der sei aber noch gar nicht erteilt. Was vor den Bauarbeiten unmöglich ist. Hinterher ginge es auch nur noch darum, ob die Verwaltung die zu zahlende Summe richtig berechnet hat. Demnach sind die Messen gesungen, es sei denn, der Stadtrat würde seinen Beschluss zurücknehmen. Dafür gibt es aber keine Anzeichen. Der Bürgermeister sagte gegenüber SZ jedoch zu, dass die überarbeiteten Pläne noch mal den Bürgern in Ostrau vorgestellt werden.

