Aus dem Gerichtssaal Teurer Starrsinn Ein Leisniger wurde im April wegen der Sprengung eines Autos zu Arbeitsstunden verurteilt. Die leistete er nicht.

Am Mittag des 3. Januar 2016 gab es auf einem Bauschutt-Lagerplatz An der Muldenwiese in Leisnig einen großen Rums. Dort explodierten zwei Tschechenböller in einem alten Ford. Dabei wurden die Heckklappe und sämtliche Scheiben des Fahrzeugs zerstört. Wegen der Sprengung standen ein 21-jähriger Mann aus Ostrau und ein 35-Jähriger aus Leisnig im April 2017 vorm Amtsgericht Döbeln. Sie wurden jeweils zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Weil der Leisniger die Stunden nicht leistete, stand er jetzt erneut wegen der Tat vor Gericht. Vorgeworfen wurde ihm der gemeinschaftliche strafbare Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen.

Der Ford gehörte dem Ostrauer und war stillgelegt. Beide Männer hatten das Fahrzeug vor der Sprengung auf dem Lagerplatz abgestellt. In der Absicht, es zu zerstören, hatte sie zwei Böller der Marke Supercobra 12 auf dem Rücksitz gelegt. Nachdem sie zwei Kameras installiert hatten, zündeten sie die Böller und filmten die Explosion. Um eine Identifizierung zu erschweren, bearbeitete der 35-jährige die Videos. Dann verschickte er sie an Freunde und Bekannte. Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur der beiden Hobbybomber.

Auf die Frage von Richterin Marion Zöllner, warum er die Stunden nicht gemacht hat, erwidert der Angeklagte, dass er keine Zeit gehabt hätte. Die Tat gesteht er erneut. Richterin Zöllner verurteilt den Beschuldigten zu einer Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.

