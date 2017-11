Teurer Sport Mit dem Bau der Schulsporthalle Stolpen war klar, dass die Gebühren für die Nutzung steigen. Und doch sorgt das jetzt für Diskussionen.

Als der Bau der neuen Turnhalle begonnen hatte, haben sich die Stolpener gefreut. Mit der Fertigstellung macht sich jetzt Ernüchterung breit. © Dirk Zschiedrich

Stolpen. Die Schulturnhalle in Stolpen wurde seit 2014 um- und ausgebaut sowie erweitert. Der moderne Komplex ist inzwischen fertig und jetzt redetet die Stadtverwaltung auch über eine Erhöhung der Gebühren. Dass so ein neuer Komplex unter anderem auch höhere Betriebskosten und damit höhere Gebühren verursacht, ist den Sportlern bei aller Freude über die neue Halle wohl schon klar gewesen. Allerdings sind sie jetzt offenbar einigermaßen über die Höhe schockiert. Denn in manchen Bereichen sind die Nutzungsgebühren um das Doppelte gestiegen. Außerdem wird unterschieden, ob die gemeinnützigen Vereine aus dem Gemeindegebiet Stolpen oder aus anderen Orten kommen.

Nach der neuen, mehrheitlich beschlossenen Satzung müssen Vereine der Stadt Stolpen mit Erwachsenen insgesamt 15 Euro pro Stunde für die Nord-Turnhalle als auch für die Süd-Turnhalle bezahlen. Bisher waren es sechs Euro beziehungsweise vier Euro. Auswärtige zahlen 25 Euro, bisher 8,50 Euro. Vereine mit Kindern und Jugendlichen zahlen insgesamt einen Euro. Teurer wird es auch für die Nutzer der Sporthalle in Langenwolmsdorf. Denn auch diese Halle wurde in letzter Zeit umfassend erneuert und modernisiert. Vereine mit Erwachsenen zahlten in Langenwolmsdorf bislang fünf Euro. Ab Januar 2018 sind es zehn Euro. Ortsfremde Vereine zahlen 20 Euro, statt 7,50 Euro. Stadtrat Steffen Kühnel (Wählervereinigung) unternahm zur Sitzung am Montag noch einen Versuch, wiederholt über die Gebühren zu sprechen, und zwar mit den Vereinen. Der Stadtrat könne derzeit gar nicht abschätzen, welche Auswirkungen die radikalen Gebührenerhöhungen haben könnten. Er bat darum, den Bürgern und den Vereinen intensivere Mitsprachemöglichkeiten zu gewähren. Seine Bitte wurde im Stadtrat abgelehnt. Allerdings muss dazu auch gesagt werden, dass die CDU-Fraktion im Vorfeld Vereinsmitglieder und die Vorstände zu einem Informationsgespräch eingeladen hatten. „Einige Sportler haben das genutzt. Die Vorstände haben aber weitestgehend gefehlt. Für mich ist nicht einsehbar, dass dazu mehrere Veranstaltungen stattfinden sollten“, sagt CDU-Fraktionschef Roman Lesch. Sein Fraktionskollege Matthias Zumpe ergänzte, dass lange über den Bau gesprochen wurde und dass schon da jedem hätte klar sein müssen, dass auch die Gebühren steigen. Und die jetzt angesetzten Zahlen seien weit weg von einer kostendeckenden Kalkulation. Die wären dann pro Stunde etwa dreimal so hoch. Die CDU-Fraktion unterstütze aber, dass die Kinder- und Jugendarbeit honoriert werde. Denn diese sollten nach dem ursprünglichen Vorschlag nichts bezahlen. Allerdings brachte Klaus Geißler (FDP) dann den Vorschlag, dass auch die Nutzergruppe mit insgesamt einem Euro pro Stunde an den Kosten beteiligt werden könne. Da dieser symbolische Euro für auch für die komplette Gruppe gilt und nicht für jeden Einzelnen, fand der Vorschlag Zustimmung.

Bei den neuen Tarifen könnte die Spitze noch nicht erreicht sein. Der Stadtrat beschloss, dass nach einem Jahr die Gebühren zum 1. Januar 2019 überprüft werden soll. Die fälligen Gebühren könnten dann entweder sinken oder noch weiter ansteigen. Bei den Stolpener Nutzern kommt die Steigerung allerdings weniger gut an, wie bei Einwohner Peter Jungnickel. „Das ist ganz schön der Hammer. Warum wurde nicht scheibchenweise erhöht“, sagt er. Noch dazu sei der hygienische Zustand der neuen Sanitäranlagen unter aller Kanone. Alles sei „verschlumpert“, kritisierte er.

