Aus dem Gerichtssaal Teurer Schlag ins Gesicht Ein 31-jähriger Roßweiner muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Er soll einen Mann auch gebissen haben.

© Symbolfoto: dpa

Das Paar und eine weitere Frau waren am 14. August 2016 Gäste des Utopiafestes im Jugendhaus Roßwein. Als sie gegen 2.30 Uhr an der Bar standen, soll der Angeklagte sie mit „Ihr Schwuchteln“ beleidigt haben. Dem sei ein Wortgefecht gefolgt. Weil der Angeklagte den Geschädigten angreifen wollte, sollen sich die Frauen dem 31-jährigen Roßweiner in den Weg gestellt haben. Daraufhin wollte der Angeklagte einer der Frauen einen Faustschlag ins Gesicht versetzen. Er traf aber im Gerangel die andere Frau. Deren Brille fiel zu Boden und zerbrach. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 170 Euro.

Der Geschädigte habe den Angeklagten davon abhalten wollen, die beiden Frauen zu schlagen. Dadurch sei es zu einer weiteren Rangelei gekommen. Bei der soll der Beschuldigte dem Opfer in den Daumen gebissen haben. Der Geschädigte erlitt eine blutende Biss-Risswunde. Eine Woche war er krankgeschrieben. Auch seine Brille ging bei der Rangelei kaputt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 140 Euro. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz.

Der große, kräftige Angeklagte steht nicht zum ersten Mal vor Gericht. Elf Einträge hat er im Bundeszentralregister, die meisten wegen Körperverletzung. Die Tat im Jugendhaus Roßwein schildert er anders. „Ich habe niemanden geschlagen“, sagt er. „Ich habe Kickboxen gemacht. Wenn ich zugeschlagen hätte, lägen sie auf der Intensivstation.“ Auch soll ihn der Geschädigte, nicht gegen die Bar gedrückt haben. „Er griff mir ins Gesicht und rammte mir seinen Daumen in meinen Mund“, sagt der Beschuldigte. „Da habe ich zugebissen.“

Er und der Geschädigte kennen sich schon lange. Angeblich habe der Mann ein besonderes Interesse, dem Angeklagten zu schaden. „Er ist neidisch, denn ich habe ihm einmal die Freundin ausgespannt und ihn mehrmals lächerlich gemacht“, nennt er als Grund. Auch hätte ihn das Opfer als Drogenkonsumenten bezeichnet. Nach dem Geschehen im Jugendhaus hatte er den Geschädigten angezeigt. Die Anzeige wurde jedoch wie er sagt, mangels öffentlichen Interesses fallengelassen.

Die Geschädigten zeigen während der Zeugenbefragung in der Verhandlung keinerlei Belastungseifer. Nach der Vernehmung der Opfer geht das Gericht davon aus, dass es die Beleidigung gegeben hat und auch den Schlag ins Gesicht der Geschädigten. Richter Janko Ehrlich verurteilt den Angeklagten zu einer Geldstrafe in Höhe von 2 400 Euro. „Sie brachen den Streit vom Zaun, weil er sie Drogenkonsument genannt hat“, sagt Richter Ehrlich in der Urteilsbegründung. Das Urteil ist rechtskräftig.

