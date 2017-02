Teurer Schimmelschaden Dieser Schaden ging ins Geld: Das Dachgeschoss der Förderschule musste komplett nachsaniert werden.

Die Geruchssanierung des Dachgeschosses der Förderschule hat rund 470 000 Euro gekostet. Das wurde den Stadträten jetzt in einer Schlussrechnung präsentiert. Damit ist die Baumaßnahme rund 40 000 Euro teurer geworden als zunächst geplant. Und das resultiert aus mehreren zusätzlichen Leistungen, die im Bauverlauf hinzukamen wie Gipskarton, Dampfsperre, Dämmung, Wandverkleidung, Fußboden – alles unterm Dach ausgebaut – sozusagen bis auf das Dachgestühl.

Im Frühjahr 2011 hatten sich Schüler und Lehrer noch gefreut, dass sie in ihre Horträume unters Dach ziehen konnten. Die Tornadoschäden waren beseitigt. Es hatte hineingeregnet, das Dachgeschoss musste in Ordnung gebracht werden. Allerdings wurde nur die Außenhaut repariert. „Von innen an den Bau heranzugehen, dafür bestand kein Grund“, so Stadtbaudirektor Tilo Hönicke zum damaligen Zeitpunkt. Doch dann kamen irgendwann die Beschwerden: Kopfschmerzen, Augenbrennen, Hautjucken. Bei Lehrern wie Schülern, sodass diese erneut ausziehen mussten. Diesmal ins Erdgeschoss. Oben grübelten derweil die Experten.

Baubiologe Rene Lenk untersuchte die Dachräume schließlich. Die Verkleidungen wurden abgenommen, die Dachdämmung geöffnet. Da kommt das erste Malheur zutage: Schimmel hinter der Dampfsperre. In den Unterlagen für die Stadträte heißt es, die „nicht fachgerecht ausgeführte Dampfsperre von 1993 hat zu Kondensat und schließlich zum Schimmel geführt“. Das Wasser hatte sich offenbar über Jahre hinter der Folie gesammelt.

