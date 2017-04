Teurer Neubau Die Grundschule in Birkigt soll ein extra Hortgebäude bekommen. Das kostet mehr als gedacht.

Die alte Schule an der Gitterseer Straße, Ecke Ludwig-Richter-Straße steht leer. Sie soll 2018 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

So soll der dreigeschossige Neubau von der Gitterseer Straße aus aussehen. Unten befindet sich ein Sportsaal. In den darüberliegenden Geschossen zieht der Hort ein.

Das Gebäude schließt sich direkt an das Schulgebäude an, wie beim Blick von der Ludwig-Richter-Straße zu sehen ist.

Im Sommer 2019 soll alles fertig sein. Ab dann herrscht nicht nur mehr Platz für die Hortkinder der Grundschule Ludwig Richter in Freital-Birkigt, sondern auch für den Schulsport. Möglich macht dies ein Neubau, an dem die Planer derzeit feilen. Das dreigeschossige Gebäude an der Ludwig-Richter-Straße, Ecke Gitterseer Straße soll sich direkt an das bestehende Schulhaus anschließen. Um den nötigen Platz auf dem kleinen Schulgelände zu schaffen, wird das alte Schulgebäude an der Gitterseer Straße, in dem zuletzt das Schulmuseum untergebracht war, abgerissen. Läuft alles nach Plan, rollen die Abrissbagger Anfang kommenden Jahres an.

Was allerdings schon jetzt nicht nach Plan läuft, sind die Kosten. Bereits jetzt ist klar, dass sie sehr viel höher ausfallen werden als ursprünglich gedacht. Ging die Stadt zu Beginn der Planungen Ende 2015 noch von knapp vier Millionen Euro für den Neu- und Umbau aus, sprechen die Planer inzwischen von einer Summe über knapp 5,6 Millionen Euro.

Die Gründe für die enorme Kostensteigerung sind verschieden. So haben Untersuchungen des Baugrundes gezeigt, dass der Boden vor allem im Bereich der alten Schule mit Schadstoffen belastet ist. Diese müssen gesondert entsorgt werden. Was auch erst bei den genaueren Planungen klar wurde: Die Bauleute müssen auch bei der Statik und beim Brandschutz des bestehenden Schulgebäudes ran, die Baugrube für den Neubau muss wegen der Hanglage der Schule speziell gesichert werden. Zusätzlich zu Buche schlägt auch der größere Turnsaal. Nach der Vorplanung hatte der Stadtrat entschieden, den Raum im Untergeschoss des Neubaus um einen Meter zu verlängern. Hinzu kommen die steigenden Baupreise und Honorarkosten. Macht unterm Strich stolze 1,6 Millionen Euro mehr.

Zähneknirschen im Stadtrat

Für die Stadt ist das kein Pappenstiel, denn die Mehrkosten muss sie zusätzlich zu ihrem ohnehin geplanten Eigenanteil aus der eigenen Kasse bezahlen. So bekommt die Stadt für den Neubau zwar Fördermittel in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Dabei allerdings handelt es sich um einen Festbetrag. Die Stadt muss deshalb ihre Finanzplanung für die nächsten Jahre überarbeiten. Laut Verwaltung kann der Mehrbedarf vollständig aus den liquiden Mitteln gedeckt werden.

Der Stadtrat hat den Änderungen am Donnerstag zugestimmt – allerdings mit Zähneknirschen, denn das Geld wird an anderen Stellen ebenso gut gebraucht. So hatte die CDU-Fraktion zunächst vorgeschlagen, die Planung noch einmal zu überarbeiten, um so die Kosten zu senken. Laut Verwaltung aber würde die erneute Planung die Kosten noch weiter in die Höhe treiben. Zudem dränge die Zeit, denn an die Fördermittel sind Fristen geknüpft, die dann möglicherweise nicht mehr eingehalten werden könnten. Am Ende fand der Stadtrat eine Lösung: Demnach wird die Verwaltung beauftragt, nach Einsparpotenzialen zu suchen und den Stadtrat ständig über die Kosten auf dem Laufenden zu halten.

In dem neuen Hortgebäude können bis zu 140 Kinder betreut werden. Außerdem entstehen durch den neuen Sportsaal zwei weitere Unterrichtsräume. So können der Speisesaal und die Küche in den alten Sportraum im Bestandsgebäude ziehen. „Mit dem Vorhaben soll die Zweizügigkeit der Grundschule dauerhaft gesichert werden“, heißt es aus der Verwaltung.

