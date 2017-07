Teurer Nachschlag beim Eisstadion Die Sportstätte in Niesky kostet 860 000 Euro mehr als geplant. Das hat verschiedene Ursachen.

Arbeiten im Liegen. Das ist notwendig, um die Rohre für das Kältemittel zu verschweißen. Rund 2 500 Schweißnähte müssen gezogen werden. © André Schulze

Niesky. Der Neubau des Eisstadions hat seinen Preis. Dieser liegt jetzt bei 6,54 Millionen Euro. Darüber informierte Fachbereichsleiterin Barbara Giesel am Montag die Stadträte. Zugleich wurde damit seit Längerem öffentlich gesagt, wo die Stadt mit den Kosten derzeit steht. Denn als der Spatenstich vor einem Jahr und drei Monaten erfolgte, sollte das Vorhaben noch 5,68 Millionen Euro kosten. Nun sind es 860 000 Euro mehr.

Wo kommen die Mehrkosten her? Sie ziehen sich wie ein roter Faden seit Anbeginn durch das Baugeschehen. War es zuerst der Bauuntergrund, der nicht so stabil war wie ursprünglich angenommen, kam wenig später der Wechsel des Bauplaners dazu. Beides verteuerte das Vorhaben, sodass die Stadt bereits Ende 2016 einen Mehrkostenantrag stellen musste. Dieser belief sich auf 500 000 Euro und sollte zunächst vom Geldgeber, der Sächsischen Aufbaubank, nicht bewilligt werden. Bei 6,09 Millionen Euro sollte Schluss sein, denn die Eishalle wird zu 66 Prozent aus Steuergeldern von Bund und Land finanziert, die als Fördermittel nach Niesky fließen. Die Stadt hätte somit rund 100 000 Euro selbst aufbringen müssen, zuzüglich des Eigenanteils von rund 135 000 Euro, der sich aus der Bausumme von 6,09 Millionen Euro ergibt. Letztendlich einigte man sich aber darauf, auch für die halbe Million Euro die Zwei-Drittel-Förderung anzuwenden. Somit konnte weitergebaut werden.

Barbara Giesel sieht insgesamt drei Probleme, die den Stadionbau verteuern, sagte sie im Stadtrat. Zu den beiden genannten, Baugrund und Architektenwechsel, kommen noch die gestiegenen Baupreise dazu. Ausgehend davon, dass die Bauplanung in den Jahren 2014 und 2015 erfolgte und die Baupreise aus dieser Zeit zugrunde gelegt worden sind, musste die Stadt bei einigen Losen Kostenerhöhungen in Kauf nehmen. „Es lässt sich feststellen, dass die Preise durchschnittlich 20 bis 30 Prozent gestiegen sind“, sagte die Fachbereichsleiterin. Hinzu kommt, dass die Auswahl an Baufirmen nicht mehr so groß ist wie vor Jahren. Manch gestandenes Unternehmen beteiligt sich gar nicht an der Ausschreibung, weil es mit anderen Aufträgen eingedeckt ist. Ein Problem, mit dem nicht nur die Stadt Niesky bei der Umsetzung ihrer Bauvorhaben zu kämpfen hat.

Aus diesem Grund macht sich ein zweiter finanzieller Nachschlag notwendig. Dabei geht es um 350 000 Euro an Mehrkosten, die die Stadt für das Eisstadion beantragt hat. Zunächst sah es danach aus, dass die Stadt diese Summe allein schultern muss. Am Montag folgte die Entwarnung, die SAB übernimmt auch von dieser Summe die anteilige Förderung von zwei Dritteln. Somit musste die Stadt ihre Räte nicht mit der gesamten Summe schocken, sondern nur dem Anteil, den sie zahlen muss. Aber das sind auch 117 000 Euro. Einschließlich des Anteils aus den zugeschossenen 500 000 Euro vom Vorjahr macht das für die Stadt rund 283 000 Euro aus, die sie zusätzlich aufbringen muss.

Das spiegelt sich in dem am Montag vom Stadtrat verabschiedeten Haushalt für das Jahr 2017 wider. Die Liste der städtischen Investitionen führt mit rund 4,1 Millionen Euro das Eisstadion an. Ganz festlegen will sich die Stadt dabei noch nicht, denn die 6,54 Millionen Euro „sind eine prognostizierte Zahl“, so Barbara Giesel.

Einige Arbeiten sind an dem Objekt noch umzusetzen. Gegenwärtig wird die Kältetechnik installiert. Auf der künftigen Eisfläche werden die Rohre verlegt, durch die das Kältemittel fließen wird. Aneinandergereiht entspricht das einer Länge von 22 Kilometern. 2 500 Schweißnähte müssen gezogen werden, so ein Verantwortlicher der Installationsfirma. Wie Barbara Giesel sagt, sind inzwischen die Arbeiten der Fliesenleger und Bodenleger abgeschlossen. Die Elektriker haben noch zu tun und diese Woche wurde begonnen, die Trennwände in beiden Gebäuden zu stellen. „Wir liegen im Plan“ heißt es von der Stadt. Daher wird auch an dem Eröffnungstermin des Eisstadions festgehalten. Dieser soll am 27. Oktober im Beisein von Ministerpräsident Tillich sein. Der Baufortschritt im Inneren des Stadions lässt sich mitverfolgen. Die Web-Kamera liefert täglich, 18 Uhr, ein Bild von der Baustelle.

zur Startseite