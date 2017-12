Teurer Eintrag ins Verzeichnis In Niesky und Umgebung flattern bei Firmen und Institutionen Briefe ins Haus. Das Kleingedruckte hat es in sich.

Symbolfoto © dpa

Wer im Zentralen Gewerbeverzeichnis in der Region Niesky nicht fehlen möchte, der hatte in diesen Tagen die Chance auf einen Eintrag. Das jedenfalls suggeriert ein Schreiben, dessen Absender weit unten auf dem A 4-Blatt mit ZGV AG Berlin angegeben ist. Sucht man nach dieser Firma im Internet, wird man nicht fündig, aber gefragt, ob die Mittelstandsvereinigung gemeint sei, die ebenfalls mit ZGV abkürzt. Ob diese Ähnlichkeit Teil der vermeintlichen Abzocke ist? Das von dem Zentralen Gewerbeverzeichnis-Region Niesky verwendete Formular will einen lokalen Bezug zu Niesky herstellen, ist aber als Zentrales-Gewerbeverzeichnis.info“ benannt. Nicht ohne weiteres wird erkennbar, dass man durch die Unterzeichnung und Rücksendung per Telefax oder auf dem Postweg einen kostenpflichtigen Vertrag abschließt. Erst im Kleingedruckten ist die Information zu finden, dass es sich nicht um ein gebührenfreies behörden- und kammerunabhängiges Register, sondern um ein kostenpflichtiges Angebot handelt. Wer das Formular unterschreibt und zurücksendet, bestellt ein verbindliches Leistungspaket zu einem Preis von 780 Euro pro Jahr.

Dieses Schreiben ist auch bei der Stadtverwaltung Niesky eingegangen. Ursula Popp vom Sachgebiet Ordnung/Sicherheit schreibt dazu: „Zu übersehen ist dabei, dass es kostenpflichtig wird, wenn man es ausgefüllt zurücksendet. Ob es einen Nutzen bringt, muss jeder Empfänger für sich selbst entscheiden, wenn er es zurücksendet.“ (SZ/cam)

