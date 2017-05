Teurer Crash

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder telefonisch an die Dresdner Polizei unter 03514832233.

Großenhain. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz einer Praxis am Katharinenplatz einen schwarzen Peugeot. Dabei entstand an der linken Fahrzeugseite des Peugeot ein Schaden von etwa 500 Euro.

Diesel abgezapft

Radeburg. Am Autobahnparkplatz „Am Finkenberg“ an der A 13 haben sich Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen an einem Lkw Mercedes zu schaffen gemacht.

Sie öffneten den Tank und zapften etwa 500 Liter Dieselkraftstoff ab. Mit ihrer Beute verschwanden sie.