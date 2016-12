Teurer Breitbandausbau Das Internet in Stolpen ist schnell. Es könnte aber noch fixer gehen. Doch das würde die Stadt einiges kosten.

Kabel für schnelles Internet sind teuer – das merkt jetzt auch Stolpen. © dpa

Über schnelles Internet verfügen Stolpen und die Ortsteile bereits seit einiger Zeit. Doch es soll noch schneller werden. Deshalb will die Stadt Stolpen den Breitbandausbau weiter vorantreiben. Für die Vorbereitung will die Stadt im kommenden Jahr 50 000 Euro einsetzen. Wie hoch dann der Eigenanteil wird, sorgt schon jetzt für Ärger. Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) rechnet mit etwa 300 000 Euro. Dass zu finanzieren sei möglicherweise schwierig. Und deshalb ärgert er sich auch darüber, dass der ländliche Bereich von dem derzeit großangelegten Breitbandausbau in Städten wie Pirna und Freital nicht profitiere. „In den größeren Städten müssen die Kommunen kein Geld dazugeben. Im ländlichen Raum, wo dagegen schon vom Territorium her hohe Kosten für den Ausbau anfallen, müssen die Kommunen einen Eigenanteil bezahlen“, kritisiert der Bürgermeister. (SZ/aw)

