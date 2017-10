„Teurer Blödsinn hoch drei“ Politiker fordern vom neuen Bundestag die Aufhebung des Hauptstadt-Gesetzes.

Blick in den Bundestag in Berlin. © dpa

Politiker aus allen maßgeblichen Bundestagsfraktionen fordern, dass der neue Bundestag das seit 1994 geltende Bonn-Berlin-Gesetz aufheben soll. Die Aufteilung der Bundesministerien zwischen den beiden Städten müsse beendet werden, sagten sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Es wird Zeit, das nicht mehr zeitgemäße Bonn-Berlin-Gesetz auf den Prüfstand zu stellen“, erklärt der CSU-Haushaltsexperte Alois Rainer. Sein Kollege von der SPD, Johannes Kahrs, fordert die künftige Koalition auf, „einen Prozess in Gang zu setzen, der einen Umzug der bislang in Bonn verbliebenen Ministerien vorsieht“. Als Kompromiss schlägt Kahrs vor, der früheren Bundeshauptstadt „eine auf Zeit angelegte Entschädigung zu zahlen“. Der CDU-Wirtschaftsexperte Michael Fuchs meint, das Hauptstadt-Gesetz sei „ein teurer Blödsinn hoch drei“. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagt: „Es ist höchste Zeit, alle Ministerien in Berlin zu konzentrieren. Die Befürchtung, wir könnten aus dem Osten überrannt werden und deswegen müssten einige Leute im sicheren Bonn bleiben, hat mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun.“

Auch Gesine Lötzsch, Haushaltsexpertin der Linken, fand, es sei „höchste Zeit, den Bonn-Anachronismus zu beenden“. Es gebe viele gute Ideen, wie die Teilungskosten von über sieben Millionen Euro im Jahr für sinnvollere Projekte ausgegeben werden könnten. Dieter Janecek, Wirtschaftsfachmann der Grünen im Bundestag, sieht „viele gute Gründe für einen geordneten Umzug der restlichen Ministerien nach Berlin“. Die neue Koalition müsse „einen Realitätscheck“ vereinbaren.

Derzeit haben noch sechs Ministerien (Verteidigung, Justiz, Wissenschaft, Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt) ihren ersten Dienstsitz in Bonn. (SZ/rnd)

