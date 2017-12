Teurer Bau, leere Kasse? Mit dem Sportlerheim stemmt die kleine Gemeinde Wülknitz 2018 eine Millionen-Investition. Das nährt Befürchtungen.

Das neue Wülknitzer Sportlerheim wird wohl mehr als eine Million Euro kosten. Viel Geld für eine 1700-Einwohner-Gemeinde wie Wülknitz.

Wülknitz. Die Planung ist durch, die ersten Bauaufträge vergeben. Nur noch wenige Wochen, dann rücken am Wülknitzer Sportplatz die Bauarbeiter mit Gerätschaften an, um mit der Umsetzung des größten Investitionsvorhabens zu beginnen, das die Gemeinde Wülknitz seit Jahren stemmt: der Bau des neuen Sportlerheims.

Im Haushalt für 2018 rechnet die Gemeinde mit mehr als 1,1 Millionen Euro Gesamtausgaben für den Neubau. Eine Summe, die teilweise per Kredit finanziert werden soll. Bis zum Frühjahr hat die Kommune laut Kämmerer Bodo Mischke Zeit, das genehmigte Darlehen von 300 000 Euro bei der Bank abzurufen. – Das Vorhaben bedeutet stolze Summen für den Haushalt der zweitkleinsten Kommune im Kreis Meißen. Doch Wülknitz ist finanziell in den vergangenen Jahren gut aufgestellt gewesen. Vor allem dank guter Gewerbesteuer-Einnahmen. Beispiel 2016: Da nahm Wülknitz insgesamt etwas mehr als 2,4 Millionen Euro ein. Mehr als 1,3 Millionen Euro davon waren Gewerbesteuern.

Stabiles Geldpolster

Dem stehen allerdings auch Ausgaben gegenüber – unter anderem die umgangssprachliche „Reichensteuer“, die finanzkräftige Gemeinden an den Freistaat zahlen müssen. Das Land verteilt das Geld an finanziell schwächere Kommunen.

Die finanziell dennoch recht komfortable Lage der Gemeinde war Anlass, sich mit dem Vereinsheim ein größeres Investitionsprojekt zu gönnen. Allerdings weckte schon die Kreditaufnahme bei manchen Gemeinderäten Zweifel, ob das kleine Wülknitz sich nicht womöglich überhebt.

Die jetzigen Beratungen zum Haushalt für 2018 nutzte Bürgermeister Hannes Clauß (parteilos) deshalb auch, um Beruhigungspillen zu verteilen: Die mittelfristige Finanzprognose für Wülknitz rechnet damit, dass die Gemeinde auch künftig genügend liquide Mittel zur Verfügung hat – also genügend Geld auf dem Konto, damit alle laufenden Verpflichtungen erfüllt werden können. Derzeit ist das Geldpolster etwa eine Million Euro groß, es wird aber abschmelzen. Künftig soll es sich bei etwa einer halben Million Euro einpegeln. „Man kann also ruhig schlafen“, bilanziert Gemeindechef Clauß die Finanzlage.

Neben dem Sportlerheimbau investiert Wülknitz 2018 in den Umbau in der Kita Streumen. Von der 200 000-Euro-Maßnahme muss die Kommune etwa die Hälfte selbst bezahlen, der Rest kommt aus Fördermitteln. Der geplante Ausbau der Feuerwehr-Zufahrtsstraße in Wülknitz befindet sich bereits in Vorbereitung, hier wird die Gemeinde von rund 80 000 Euro Kosten an die 10 000 Euro zahlen. Beschlossene Sache ist die Sanierung der Peritzer Straßenbeleuchtung. Der Termin für den Start der Arbeiten steht derzeit allerdings noch aus.

