Teuren Kleinbus gestohlen In einer Autowerkstatt in Struppen komplettierten Diebe den T 5 und nahmen ihn dann mit – über 33 000 Euro Schaden.

© dpa

An der Hohen Straße in Struppen brachen Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Sonntag die Tür zu einer Autowerkstatt auf. Im Inneren bauten sie an einem auf der Hebebühne befindlichen VW T 5 wieder die Räder an. Anschließend montierten sie noch ein rotes Händlerkennzeichen an den Kleintransporter und entwendeten ihn.

Der Zeitwert des braunen VW, der 2012 erstmals zugelassen wurde, beläuft sich auf rund 33 000 Euro. Der Sachschaden wurde mit rund 500 Euro angegeben.

Polizeibericht vom Montag zurück 1 von 3 weiter Motorradfahrer gestürzt Freital. Am Sonntagnachmittag war ein Motorradfahrer (18) mit einer Yamaha auf der Carl-Thieme-Straße in Potschappel in Richtung Tharandt unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über die Maschine und stürzte. Dabei zog sich der 18-Jährige leichte Verletzungen zu und musste medizinisch versorgt werden. An der Yamaha entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Wildunfall Sebnitz. Ein Wildunfall hat sich am Sonntagabend ereignet. Die Fahrerin (49) eines Opel war mit ihrem Wagen aus Richtung Rugiswalde unterwegs und stieß auf der Schandauer Straße mit einem Reh zusammen, das über die Straße lief. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Opel entstand Schaden von rund 1000 Euro. Mit 1,52 Promille am Steuer Bad Schandau. Am Sonntagnachmittag stoppten Beamte des Polizeireviers Sebnitz einen Audi A6 auf der Kirnitzschtalstraße. Bei der Kontrolle des Fahrers (44) stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,52 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein des 44-Jährigen einbehalten.

Was die Polizei sonst noch vermeldet, lesen Sie im Anhang.

zur Startseite