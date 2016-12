Teure Zeitlupe Novum in der Champions League: Der Videobeweis soll für mehr Spannung sorgen, verursacht aber auch hohe Kosten beim DSC.

Mit dem neuen Videobeweis hat Alexander Waibl noch ein taktisches Mittel mehr parat. © matthias rietschel

Die junge Tijana Boskovic greift an – Katharina Schwabe und Jennifer Cross springen zum Block, die Antenne wackelt. Der Schiedsrichter pfeift und zeigt zur Grundlinie. Punkt für Eczacibasi Istanbul. Die Zuschauer beim Dresdner SC sind außer sich. Fehlentscheidung, denn der Ball ging nicht vom Block an die Antenne.

Falls diese oder eine ähnliche Situation am Mittwochabend eintritt, kann Alexander Waibl zum ersten Mal in Dresden den Videobeweis anfordern und die Aktion überprüfen lassen. Mit der neuen Saison in der Champions League hat der Europäische Volleyballverband das Video Challenge System eingeführt. „Das ist schon was ganz Spezielles, weil es die Aufgaben auf der Bank massiv erweitert“, erklärt Waibl, der noch immer krank im Bett liegt und auf eine Besserung bis zum Spielbeginn um 19 Uhr hofft. Die Kommunikation mit der Mannschaft werde jetzt noch wichtiger.

„Es ist ja ein alter Reflex von Spielerinnen, anzuzeigen: Nein, ich war nicht dran.“ Da jedes Team pro Satz nur zweimal den Videobeweis anfordern kann, ist die unmittelbare Verständigung nach einem strittigen Ballwechsel enorm wichtig. Denn nur im Falle einer tatsächlichen Fehlentscheidung erhält die Mannschaft den Punkt und hat weiterhin zwei Einspruchsmöglichkeiten. Theoretisch könnten somit unendlich viele Fehlentscheidungen aufgedeckt werden, was wiederum bedeutet, dass sich das Spiel in die Länge zieht. Ex-Bundestrainer Vital Heynen, als Challenge-Profi gilt, hat herausgefunden, dass die Partien in der World League seit Einführung des Systems im Schnitt eine Stunde länger dauern. Ob sich die Tendenz auch in der Königsklasse bestätigt, wird sich erst zeigen.

Die Neuerung hat für den DSC noch einen ganz anderen Haken – sie ist kostspielig. „Die Champions League ist für uns kein Verlustgeschäft mehr“, sagt Geschäftsführerin Sandra Zimmermann, „aber mit dieser Innovation haben wir noch mehr zu kämpfen.“ Ursprünglich hatte man überlegt, das aus dem Tennis bekannte Hawk-Eye zu kaufen, doch allein die Anschaffungskosten lagen bei 150 000 Euro. So viel hatte der DSC für seine komplette Champions-League-Saison 2015/16 ausgegeben.

Also entschied man sich zum Mieten eines polnischen Systems, das pro Spieltag jedoch auch 5 000 Euro kostet. „Das Paket umfasst 20 Hochgeschwindigkeitskameras, die von drei lizenzierten Mitarbeitern bedient werden. Auch die Personalkosten zahlen wir“, erklärt Zimmermann, die das verpflichtende Video Challenge System als „Chance und Herausforderung“ sieht. Den Zuschauer dürfte es jedenfalls freuen. Er kann die Aktionen nun in Zeitlupe auf der Videoleinwand sehen. „Das bringt auch eine gewisse Spannung, also einen Mehrwert“, meint die Geschäftsführerin.

