Teure Werbung nur für große Ziele Die Übernachtungszahlen steigen, auch dank Dresdner Hilfe. Doch in Riesa und den Elbweindörfern gibt es Kritik – Peter Anderson über Aufwand und Nutzen im Tourismus.

SZ-Redakteur Peter Anderson. © Claudia Hübschmann

Wer sich ein Bild vom Tourismus in Deutschland machen will, der muss dies zu Fuß tun. Nur der Wanderer kommt der Landschaft wirklich nahe.

Rund 150 Kilometer bin ich seit 2010 alljährlich auf Schusters Rappen zwischen Deutschlands südlichstes Ende dem Haldenwanger Eck, und dem Ellenbogen auf Sylt unterwegs. Der Weg führt möglichst eng an einer Luftlinie zwischen diesen beiden Punkten entlang.

Die Erfahrungen aus diesen sieben Jahren sind überall gleich: In der Woche mittags öffnende Gasthöfe finden sich nur noch in absoluten Kernzonen. Tankstellen und Einkaufsmärkte konzentrieren sich auf Städte mit mindestens 5 000 Einwohnern. Oft gibt es auch abends in Gasthäusern keine warme Küche mehr. Ausschilderung und Markierung von Wegen funktionieren ebenfalls nur in touristischen Hauptregionen. Andernorts werden Wege weggeackert oder vom Harvester kaputt gefahren.

Das lässt sich bedauern, aber letztlich nicht ändern. Es ist der Gang der Zeit. Wer für 175 Euro hin und zurück nach Amsterdam fliegen kann, der geht nicht in Arnsdorf wandern. Die Tourismuswerber haben daraus den harten, jedoch richtigen Schluss gezogen, dass sich auch das teure Marketing auf Kernzonen konzentrieren muss.

Links zum Thema Tourismus-Werbung geht ins Geld

Vor diesem Hintergrund findet jetzt überall in Sachsen ein Veränderungsprozess statt. Es ist auch völlig richtig, dass Riesa auf eigene Faust und mit neuen Verbündeten sein Glück versuchen möchte. Die Effekte fallen womöglich besser aus, als in einer zu breit gefassten Einheit.

Mail an Peter Anderson

zur Startseite