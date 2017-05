Teure Warnung Die AfD hat einen Vorschlag, um die Friedhofskurve sicherer zu machen. Scheitert er an den Kosten?

Bisher ist es nur eine Idee: Der Vorschlag der AfD-Stadtratsfraktion, das vorhandene Hinweisschild an der Friedhofskurve mit Blinklichtern aufzurüsten, würde die Stadt 8 100 Euro kosten. Die Summe wäre nötig, um das Gefahrenzeichen auf der Wilsdruffer Straße zusätzlich mit zwei mittels Ra-dareinheit gesteuerten LED-Leuchten zu versehen und einen entsprechenden Stromanschluss einzurichten. Das geht aus der Antwort der Stadt auf Anfrage der AfD hervor. Demnach wären zur Installation der Leuchten auch Tiefbauarbeiten nötig.

Die AfD gibt sich mit der Antwort nicht zufrieden und hinterfragt die Kalkulation. Diese sei zu pauschal. So sei das Hinweisschild bereits an einem städtischen Lichtmasten installiert, aufwendige Tiefbauarbeiten möglicherweise gar nicht nötig. Wie genau die in den Augen der AfD zu hohen Kosten zustande kommen, das ist noch offen. Die Fraktion hat um eine detailliertere Auskunft gebeten. Eine Antwort aus dem Rathaus steht derzeit noch aus.

In den Diskussionen um mehr Sicherheit für die Friedhofskurve hatte die AfD vorgeschlagen, die Signalwirkung des stadteinwärts stehenden Hinweisschildes zu erhöhen, indem das vorhandene Gefahrenzeichen „Achtung Kurve“ mit zwei blinkenden Leuchten aufgerüstet wird. Nach Meinung der AfD sehe man zu spät, dass die Kurve gefährlich ist, um das Tempo anzupassen. Die Stadt hatte zuletzt angekündigt, an der abschüssigen Kurve nichts zu unternehmen. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass überhöhtes Tempo Ursache für einen Großteil der Unfälle war, die in der Vergangenheit in der Kurve passiert sind. 2014 hatte die Stadt ein Hinweisschild und Warnpfeile an der Kurve installiert.

