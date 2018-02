Aus dem Gerichtssaal Teure Unterschlagung Eine Frau aus Waldheim soll ein Brautkleid unterschlagen haben. Zur Verhandlung kam sie nicht. Trotzdem wird sie zahlen müssen.

Symbolbild: Der Hammer eines Richters liegt in einem Gerichtssaal. © dpa

Döbeln. Leer blieb die Anklagebank in der Verhandlung vorm Amtsgericht Döbeln. Sitzen sollte dort eine Frau aus Waldheim. Vorgeworfen wurde ihr die Unterschlagung eines Brautkleides. Nicht zum ersten Mal.

Im vergangenen Jahr bot eine Frau aus Dresden bei Ebay Kleinanzeigen ein Brautkleid für 299 Euro an. „Die Angeklagte war die einzige, die sich meldete und das Kleid in Kommission nehmen wollte“, sagte die Geschädigte. Sie brachte der Beschuldigten das Kleid. Dann hörte sie lange Zeit nichts mehr. Als sie die Angeklagte anrief und ihr sagte, dass sie das Kleid zurückhaben wollte, wurde sie vertröstet. „Lassen Sie es noch hier, vielleicht findet sich doch noch ein Käufer“, soll die Geschädigte vertröstet worden sein. Auch nach weiterem Warten wurden ihr weder das Kleid noch die geforderten 299 Euro geschickt. Weitere Anrufe bei der Beschuldigten blieben erfolglos. „Es war immer nur der Anrufbeantworter dran“, sagte das Opfer. Daraufhin suchte die Geschädigte im Internet nach der Angeklagten. Auf Facebook wurde sie fündig. Sie schrieb der Beschuldigten mehrere Nachrichten, dass sie das Kleid zurückhaben wollte. Doch auch das brachte ihr weder das Kleid noch das Geld. Die Geschädigte erstattete Anzeige.

Schon im Juni 2017 stand die Angeklagte wegen Unterschlagung von Brautkleidern vor Gericht. Auch damals war sie nicht zur Verhandlung gekommen. Die Staatsanwaltschaft leitete das Verfahren in ein Strafbefehlsverfahren über. Die Beschuldigte sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro zahlen.

Das passiert auch diesmal. Das Gericht leitet das Verfahren in ein Strafbefehlsverfahren über. Die Angeklagte muss eine Geldstrafe in Höhe von 1 200 Euro zahlen. Außerdem wird der Wertersatz von 299 Euro für das Brautkleid eingezogen. Sollte die Angeklagte gegen den Strafbefehl in Einspruch gehen, wird der Fall neu verhandelt. Wenn sie dann ebenfalls nicht vor Gericht erscheint, bleibt der Strafbefehl bestehen. Falls sie die Geldstrafe nicht bezahlt, droht ihr eine Haftstrafe.

