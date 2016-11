Teure Türöffnung mit Nachspiel Wucher kann dem Mann vom Schlüsseldienst in Bannewitz nicht nachgewiesen werden. Doch ungeschoren kommt er nicht davon.

Das Geschäft mit Schlüsseln lohnt sich. Das bekam auch eine Bannewitzerin zu spüren, die einen Schlüsseldienst rief und eine saftige Rechnung vorgelegt bekam. Der Monteur musste sich dafür vor Gericht verantworten. © Symbolfoto/pixelio

Als eine Bannewitzerin an einem Freitagnachmittag nach Hause kam, konnte sie die Tür ihres Hauses nicht mehr öffnen – das Schloss war kaputt. Nachdem sie den zuständigen Hausmeister nicht erreicht hatte, suchte sie sich mit ihrem Smartphone einen ortsansässigen Schlüsseldienst. Was die Angestellte zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste: Unter der angegebenen Telefonnummer mit Dresdner Vorwahl hatte sie nur eine Telefonzentrale erreicht. Die schickte ihr zwar innerhalb kürzester Zeit den Monteur Kadir D. vorbei – der jedoch präsentierte der Frau und ihrem inzwischen ebenfalls am Haus eingetroffenen Lebensgefährten nach Türöffnung und Einbau eines neuen Schlosses eine Rechnung über 576 Euro. Viel zu viel. Üblich wäre ein Preis zwischen 160 und 200 Euro gewesen. Auf Anraten ihres Vermieters, der keineswegs gewillt war, sich an den horrenden Kosten zu beteiligen, erstattete die 53-Jährige Anzeige.

Das Amtsgericht Dippoldiswalde hatte den Türken aus Kerpen diesbezüglich aber freigesprochen. Richter Heinz-Christian Mansch war nicht der Ansicht, dass die überhöhte Rechnung allein eine Verurteilung wegen Wuchers nicht rechtfertigte. Dieser Tatbestand wäre nur erfüllt gewesen, wenn die Geschädigten extrem unerfahren gewesen wären oder sich in einer Notlage befunden hätten. Und beides, so stellte der Richter fest, hätte hier nicht vorgelegen. Ein heraufziehendes Gewitter und ein eingesperrter Hund, wie in diesem Fall, seien dafür nicht ausreichend. Es hätte schon eine konkrete Gefahr für Leib und Leben bestehen müssen.

Diese Auffassung teilte die Staatsanwaltschaft nicht und legte Berufung gegen das Urteil ein. Am Landgericht in Dresden wurde nun erneut in der Sache verhandelt. Wie schon zuvor am Amtsgericht in Dippoldiswalde sagte Kadir D. auch hier, dass er sich an den Auftrag in Bannewitz nicht mehr erinnern kann. Zu lange sei das her. Allerdings räumte er ein, während des fraglichen Zeitraumes in Dresden und Umgebung als Subunternehmer für eine Schlüsseldienstfirma aus Geldern im Einsatz gewesen zu sein. Er bestätigte dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Uwe Klinzing auch, dass die an die Geschädigte ausgestellte Rechnung seine Unterschrift trägt. Deren Höhe rechtfertigte er mit den Arbeiten, die nach dem Öffnen dazu gekommen waren. Darüber, so der Angeklagte, habe er den Lebenspartner der Geschädigten in Kenntnis gesetzt.

Schlüsseldienst gibt es gar nicht

Dieser bestätigte das. Doch, so sagte der Diplomingenieur, habe ihm Kadir D. nur den Materialwert genannt. Der allein sei schon recht hoch gewesen. Dennoch habe er den Angeklagten weiter arbeiten lassen. „Wir hätten sicher nach einem günstigeren Dienstleister suchen können, aber es war Freitagnachmittag. Außerdem wollten wir nicht das ganze Wochenende über die Tür offen stehen lassen“, erklärte der Mann vor Gericht. Also habe er Kadir D. das kaputte Schloss tauschen lassen. Der 53-Jährige fügt hinzu, dass es dem Angeklagten sichtlich unangenehm war, am Ende einen so hohen Preis aufrufen zu müssen.

Kadir D. sagte dazu, dass er 60 Prozent seiner Einnahmen an die Firmenzentrale in Geldern abführen musste. Nur 40 Prozent seien bei ihm verblieben. Diese waren aber kein reiner Gewinn, denn davon musste er all seine Ausgaben, wie Fahrtkosten, die Unterkunft im jeweiligen Einsatzgebiet und seine Verpflegung bezahlen. Nachforschungen seitens des Gerichts und auch der Geschädigten hatten ergeben, dass es den Schlüsselnotdienst, für den der Angeklagte als Subunternehmer tätig gewesen sein soll, gar nicht gibt. Auch er selbst war bei keinem Gewerbeamt gelistet. Für die Verhandlung spielte das aber eine untergeordnete Rolle. Hier ging es darum, festzustellen, ob Kadir D. die Zwangslage und eine eventuelle Unerfahrenheit der Geschädigten für sich ausgenutzt hatte.

Klar bewiesen werden konnte das nicht. Gegen eine Zahlung von 400 Euro an die Geschädigten stellte das Gericht das Verfahren gegen ihn ein. Allerdings wartet auf den Türken, der seit frühester Jugend immer wieder vor Gericht stand, schon das nächste Verfahren. Die Vorwürfe lauten ähnlich.

