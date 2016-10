Teure Südumfahrung An den 97 Millionen Euro für die neue Trasse scheiden sich die Geister. Und noch weiß keiner, ob es bei der Summe bleibt.

Sol soll die Brücke über das Seidewitztal aussehen. Wegen der aufwendigen Bauten wird die Umgehungsstraße so teuer. © Visualisierung: Sächsisches Wirtschaftsministerium

Kaum hatte zuletzt der Jubel über die Baufreigabe für die Pirnaer Südumfahrung so richtig Fahrt aufgenommen, mischte sich schon ein Missklang in den Freudentaumel. Auslöser für den durchaus scharfen Ton waren die Kosten für das Mammutprojekt. Sie sind für den Bau der knapp vier Kilometer langen Trasse derzeit mit 97 Millionen Euro veranschlagt, das sind über 25 Millionen je Kilometer, reichlich 25 000 Euro pro Meter Straße. Für viele steht das in keinem Verhältnis mehr.

Der Kreisverband der Grünen grantelte schon vor der Baufreigabe gegen die hohe Summe. Die errechneten Kosten seien schon eine ganz schöne Hausnummer, sagte Kreisverbandssprecherin Ines Kummer schon Anfang August dieses Jahres. In Zeiten, wo in anderen öffentlichen Bereichen um jeden Euro gestritten werde, sei diese Summe für vier Kilometer Straße kaum noch zu verantworten.

Kritiker legen jetzt vor allem in den sozialen Netzwerken noch einmal nach. Ein Mann kommentiert beispielsweise bei Facebook, da werde irrsinnig viel Geld nach Pirna geschmissen und viele andere halten den Betrag für ein einziges Straßenbauprojekt für völlig überzogen. Und ein Kommentator äußert beinahe flehentlich seine Hoffnung, dass die Straße nun möglichst rasch gebaut werde – damit aus den knapp 100 Millionen nicht eines Tages 200 Millionen Euro werden.

Doch wie kommt überhaupt dieser Betrag zustande? Laut des sächsischen Wirtschaftsministeriums sei vor allem der Straßenbau in schwieriger topografischer Lage der Hauptkostentreiber. So seien die 68 Meter lange Seidewitztalbrücke, der 300 Meter lange Kohlberg-Tunnel sowie die 916 Meter lange Brücke über das Gottleubatal Bestandteile des Projekts. Diese großen Bauwerke bestimmen im Wesentlichen die Kosten. Hinzu kämen noch weitere Brücken, Fledermaus-Leitsysteme, Lärmschutzwände sowie mehrere Naturschutzprojekte. Lässt sich aber allein dadurch nach außen vermitteln, dass solch eine riesige Summe für ein einziges Straßenbauprojekt nach Pirna fließt?

Die Befürworter der Südumfahrung können sich damit durchaus arrangieren. Alleine die Entlastung de Anwohner entlang der Bundesstraße in Pirna und der regelmäßigen Pendler rechtfertige den Bau der Strecke, heißt es aus dem Pirnaer Rathaus. Auch aus Sicht von Klaus Leroff, Sprecher der parteiübergreifenden Bürgerinitiative „Pro Sächsische Schweiz – Südumfahrung Pirna jetzt“, sei die unbestritten hohe Investition gerechtfertigt. Sie bringe einerseits Vorteile für die Region und die hier lebenden Menschen, weil sie bestehende Arbeitsplätze sichere und auch helfe, neue zu schaffen. Andererseits entlaste die Südumfahrung später derzeit stark frequentierte Brücken und Straßen, die dann endlich saniert werden könnten.

Skeptiker hätten es allerdings lieber gesehen, wenn zumindest ein Teil des Geldes für den Bau der Südumfahrung in andere Projekte geflossen wäre – beispielsweise in die Sanierung maroder Staats- und Kreisstraßen oder aber in den Neubau der Bahnstrecke Dresden – Prag.

Und noch weiß keiner, ob es bei den 97 Millionen Euro Baukosten für die Südumfahrung bleibt. Laut des Ministeriums sei dies zwar die aktuelle Summe, die Kosten würden aber im Zuge der bauvorbereitenden Planung weiter aktualisiert.

