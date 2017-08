Teure Strafe für Waldschlößchen-Raser Vier Jahre nach der Eröffnung wird die Dresdner Brücke gut genutzt. Fast 75 000 Fahrer fuhren schneller als erlaubt.

Dieser Blitzer überwacht das Tempolimit auf der Waldschlößchenbrücke. Im Sommerhalbjahr ist es zum Schutz von Fledermäusen auf 30 km/h begrenzt. © Sven Ellger

Die Waldschlößchenbrücke feiert Geburtstag. Am 24. August 2013 war das einst heftig umstrittene Bauwerk offiziell übergeben worden. Am Eröffnungswochenende kamen rund 190 000 Besucher, um die Brücke zu testen. Ministerpräsident Stanislaw Tillich sprach damals vom „Mut zur Brücke“. Den zeigen die Dresdner seit vier Jahren. „Die Waldschlößchenbrücke ist mittlerweile im Stadtbild angekommen“, sagt Gunther Hentschelmann, Vize-Chef des Straßenbauamtes. Sie werde von Verkehrsteilnehmern gut angenommen. „Fußgänger genießen den Blick in beide Richtungen auf die Elbauen.“ Manche Kraftfahrer genießen es hingegen, kräftig aufs Gaspedal zu treten und über die Elbauen zu brausen. Doch das rächt sich.

Die Geblitzten: Temposünder zahlten bereits über 2,3 Millionen Euro

Seit Eröffnung der Waldschlößchenbrücke wurden knapp 75 000 zu schnelle Kraftfahrer von den Hightech-Blitzern erfasst, teilt das Ordnungsamt mit. Rund 58 000 von ihnen kamen bergab durch den Tunnel gebraust und erblickten auf der Brücke den grellen Blitz. Knapp 17 000 Kraftfahrer fuhren in der Gegenrichtung zu schnell. Der Schnellste in diesem Jahr überzog im März das zulässige Tempo 50 um 44 km/h. Aufgrund der erheblichen Überschreitung wurde von Vorsatz ausgegangen. „Die Regelgeldbuße in Höhe von 200 Euro wurde daher auf 400 Euro erhöht“, so die Behörde. Der Raser bekam zudem einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Seit der Eröffnung nahm die Stadt rund 2,32 Millionen Euro Bußgelder ein.

Die Störanfälligen: LED-Strahler fallen nach wie vor aus

Nach wie vor gibt es auf der Brücke aber noch andere Probleme. Pleiten, Pech und Pannen: Nach dem Motto ging und geht es bei den 1 322 LED-Leuchten zu, die in den Handläufen montiert sind. Sie wurden vom Löbauer Hersteller Hess zwar geliefert. Doch die Brücke war noch gar nicht fertig, da war die Firma Anfang 2013 pleite. Die jeweils einen Meter langen Leuchten wurden speziell für die Waldschlößchenbrücke konstruiert, um den Unesco-Welterbetitel zu retten. Der wurde dann doch aberkannt. Die Strahler sollten hochwertig sein und lange halten. Doch das sind viele nicht. Allein in den ersten beiden Jahren fielen 200 Stück aus.

Im Oktober 2016 waren es auf einen Schlag sogar 50 Lichtleisten, die in einem Abschnitt auf der westlichen Brückenseite dunkel blieben. Sie wurden zwar gewechselt. Doch dieses Jahr geht es weiter, sodass es nach wie vor „schwarze Löcher“ auf den Geh- und Radwegen gibt. „Gegenüber 2016 bleibt die Ausfallquote konstant“, resümiert das Straßenbauamt. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres waren 52 Lichtleisten defekt. Eine Hoffnung gibt es aber. Der Hess-Nachfolger Nordeon hat die Lichtleisten weiterentwickelt. Die neu installierten Strahler fallen nicht mehr aus.

Die Ärgerlichen: Brückenfahrt bleibt für Kraftfahrer ein Wellenritt

Die positive Botschaft: Der Gussasphalt auf der Waldschlößchenbrücke hat eine sehr hohe Dichte, hält lange und verformt sich kaum. Es gibt aber eine negative Kehrseite. Denn auch die ärgerlichen Wellen, über die sich Kraftfahrer seit der Eröffnung ärgern, bleiben erhalten. Schon beim Aufbringen 2013 hatte das hochwertige Material Wellen geschlagen. Laut Vorschrift dürfen sie bis zu vier Millimeter hoch sein. An knapp 20 Stellen sind sie mit acht bis neun Millimetern aber doppelt so hoch. Das Straßenbauamt rechnet damit, dass es auch künftig keine Veränderungen gibt, die über die Abnutzung hinausgehen.

Links zum Thema Fotos: Dresden mit und ohne Brücke

Die Zufriedenen: Neue Brücke ist bei Radfahrern sehr beliebt

Bei der Sanierung der Albertbrücke rollten täglich bis zu 39 000 Autos über die neue Elbquerung. Nach Freigabe des sanierten Nachbarn nutzen in normalen Monaten über 35 000 Fahrzeuge pro Tag die Waldschlößchenbrücke. „Der Radverkehr hat sich in den Sommermonaten auf recht hohem Niveau eingepegelt“, nennt Hentschelmann einen weiteren Aspekt. Im August 2016 wurde mit 111 828 an den Zählstellen ermittelten Radfahrern ein neuer Monatsrekord erzielt. Im Juni dieses Jahres wurde mit 111 540 die Marke fast wieder erreicht. „Sowohl die Tunneltechnik als auch die Gesamtsteuerung des Verkehrszuges funktionieren zuverlässig“, sagt er.

Die Gefährlichen: Baggerschaufel rasiert Deckenleuchten ab

Im vergangenen Jahr sahen die Überwacher in der Reicker Zentrale über die 33 Video-Kameras acht Unfälle im Waldschlößchentunnel und weitere neun auf den Zufahrten. Schwere Unfälle habe es zwar nicht gegeben, dafür aber einen Fall, der der Stadt einen enormen Aufwand bescherte. Ein Lkw-Fahrer war samt Bagger von der Brücke durch die Ostausfahrt Richtung Bautzner Straße gefahren. Allerdings hatte er vergessen, die Baggerschaufel einzuziehen. Deshalb wurden Anfang November 2016 acht Deckenleuchten abgeschlagen. Der Schaden wurde im Februar beseitigt. Allerdings bleiben immer wieder Autos oder Motorräder wegen technischer Defekte oder mit leerem Tank im Tunnel liegen, allein 16 im vergangenen Jahr.

Nach wie vor sichten die Überwacher etwa dreimal wöchentlich Schwarzradler in den Röhren. Hinzu kommen Falschfahrer. Zwei kamen im letzten Jahr durch die offizielle Zufahrt von der Bautzner Straße, vollzogen dann einen scharfen Schwenk und donnerten entgegen der Fahrtrichtung zur Stauffenbergallee hinauf.

zur Startseite