Teure Spieloase Die Umbaukosten für die Copitzer Kita liegen weit über den Schätzungen. Ohne Spender wäre das Projekt gescheitert.

Yvonne Stephan vom Verein Arche Nova, die Pirnaer Hochbau-Leiterin Anke Oettmeier und Hanna Arhin-Sam vom Verein Adra schauen sich die Pläne für die Kita Spieloase in Copitz an. Im Hintergrund ist der fertige Rohbau des Anbaus zu erkennen. Arche Nova und Adra spendeten insgesamt 225 000 Euro für die Sanierung der Kindereinrichtung. © Kristin Richter

Vorsichtig tritt Yvonne Stephan auf den neuen Fußbodenestrich, im Innern der Baustelle begutachtet sie die neuen Fenster und die schalldämmende Decke, die gerade entsteht. Ivonne Stephan leitet das Fluthilfeprogramm bei dem Verein Arche Nova, einer Initiative für Menschen in Not, die Spenden für soziale Einrichtungen sammelt und verteilt. „Das hier“, sagt sie und deutet auf das Haus, in dem sie steht, „ist eines der größten Projekte, die wir derzeit fördern.“ Das Gebäude, das die Spendenverteilerin inspiziert, ist das sogenannte Steinhaus an der Fährstraße, früher einmal der Jugendklub der Pestalozzi-Oberschule. Seit mehr als drei Jahren dient es als Domizil für die Kindertagesstätte Spieloase, betrieben von einer Elterninitiative. Die Flut 2013 – dass dritte Hochwasser in elf Jahren – hatte die Einrichtung aus ihrem angestammten Quartier am Hauptplatz vertrieben. Im Steinhaus fand die Kita vorübergehend Unterschlupf, der Betreiber beschloss schon vor geraumer Zeit, auf Dauer in dem Haus zu bleiben. Die Stadt sagte zu, das Gebäude zu sanieren und zu erweitern, weil ein vormals geplanter Kita-Neubau wegen ausbleibender Flutfördermittel scheiterte.

Das Schicksal der vom Hochwasser gebeutelten Kita rührte offensichtlich die Geberlaune vieler Menschen, die Arche Nova übergab eine Flutspende über 150 000 Euro, die Organisation Adra legte noch einmal 75 000 Euro drauf. Und mittlerweile gilt als sicher: Ohne diese Unterstützung wäre möglicherweise auch die Sanierung des Steinhauses gescheitert.

Die Baukosten übersteigen die ersten Schätzungen bei Weitem, nach Aussage des Rathauses liegen sie derzeit bei rund 850 000 Euro. Ob es dabei bleibt, ist fraglich, mehrere Gewerke müssen erst noch abgerechnet werden. Für die Stadt erweist sich der Umbau des Steinhauses bautechnisch als Zwerg, kostentechnisch als Riese. „Eine Altbausanierung ist im Vorfeld leider nie so richtig zu berechnen“, sagt Volker Obst, Projektleiter Hochbau im Rathaus. Mehrere unvorhergesehene Dinge warfen die Arbeiten aus dem Plan. So trieben beispielsweise eine zuvor unentdeckte, zusammengesackte Dachdämmung aus Glaswolle, mürber Baugrund an der Giebelseite des Hauses und ein nahezu zu Sand aufgelöster Estrich unter dem alten Fußbodenbelag die Kosten in die Höhe. Der ursprünglich für Herbst 2016 avisierte Fertigstellungstermin ist längst ad acta gelegt. Doch dank guten Bauwetters geht es derzeit recht flott voran.

Am Altbau ist inzwischen das komplette Dach einschließlich der Dämmung saniert. Handwerker installierten bereits neue Fenster. Auf den desolaten Estrich trugen die Fachleute zunächst eine Spachtelmasse auf, die den Untergrund stabilisiert. In Kürze wird darauf eine Art Laminat verlegt, das vollständig aus Kunststoff besteht. Momentan sind Arbeiter im Altbau damit beschäftigt, aus speziellen Platten eine Schallschutzdecke einzubauen. Überdies bereiten die Handwerker die Endmontage der Sanitär- und Heizungsanlagen vor. Noch vor dem Winter sollen im Altbau Heizkörper sowie Türen eingebaut werden.

Am neuen Anbau sind unterdessen die aufwendigen Arbeiten an der Gründung abgeschlossen. Der Gebäudeteil nebst neu gegossener Bodenplatte ruht nun auf Bohrpfählen, die tief ins Erdreich getrieben wurden. Nach Auskunft von Volker Obst ist der Rohbau weitgehend fertig. Ab Dienstag hebt ein Kran den neuen Dachstuhl auf den Anbau, komplett fertig ist das Dach dann voraussichtlich nach 14 Tagen. Anschließend werden Fenster und Türen montiert. Bleibt der Winter milde gestimmt, könnten sämtliche Arbeiten an der Außenhaut bis Jahresende fertiggestellt sein, danach folgt der Innenausbau. „Wir hoffen, dass wir den ganzen Winter über bauen können“, sagt Bürgermeister Eckhard Lang. Dann wäre das Gebäude Anfang 2017 fertig. Anderes lässt aber auf sich warten. Weil das Grundstück zu klein ist, um parallel zu arbeiten, kann das Außengelände erst nach der Gebäudesanierung gestaltet werden. Geplant ist, dass die Kita im Frühjahr 2017 aus ihrem Graupaer Interimsquartier zurück ins sanierte Copitzer Haus zieht.

