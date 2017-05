Teure Schwerter und blumige Worte Donald Trump macht in Saudi-Arabien dicke Waffengeschäfte und hält eine Grundsatzrede an die muslimische Welt.

US-Präsident Donald Trump mit einem traditionellen Schwert bei der traditionellen Willkommenszeremonie im Murabba-Palast in der saudischen Hauptstadt Riad. Der Mann aus Washington war in Saudi-Arabien mit großem Pomp empfangen worden. © dpa

Im Wahlkampf hatte Donald Trump den Islam und die Muslime stets scharf attackiert. Im Amt versuchte er bereits nach wenigen Tagen, einen pauschalen Einreisestopp gegen Bürger aus sechs muslimischen Ländern durchzusetzen. Bei seinem Besuch in Saudi-Arabien schlug der US-Präsident nun moderatere Töne an. Ziel sei eine Koalition der Nationen, welche das gleiche Ziel haben – nämlich den Extremismus auszurotten, sagte er in einer Grundsatzrede in Riad. Dies sei kein Kampf zwischen verschiedenen Religionen oder verschiedenen Zivilisationen, sondern ein Kampf zwischen barbarischen Kriminellen, die das Leben auslöschen wollten, und anständigen Menschen, die das Leben schützen wollten. „Dies ist ein Kampf zwischen Gut und Böse.“ Wenn ein Terrorist im Namen Gottes einen unschuldigen Menschen ermorde, sei das ein Angriff auf alle Gläubigen.

Trump betonte aber auch, der Nahe Osten müsse sich „ehrlich der Krise des islamistischen Extremismus stellen“. Amerika sei bereit, den Staaten in der Region zur Seite zu stehen. Aber die Länder könnten nicht einfach darauf warten, dass die USA den Kampf für sie übernehme. „Sie müssen selbst entscheiden, was für eine Zukunft sie wollen, für sich selbst, für ihre Nationen und für ihre Kinder“, erklärte der US-Präsident später nochmals im König-Abdulaziz-Kongresszentrum in Riad, wo sich Vertreter von über 50 muslimischen Staaten in Nahost, Afrika und Asien zum sogenannten arabisch-amerikanisch-muslimischen Gipfel versammelt hatten.

Am Vortag war der Mann aus dem Weißen Haus in Riad mit großem Pomp empfangen worden. Plakatfotos mit Trump und König Salman unter dem Motto „Gemeinsam siegen wir“ säumten die Straßen. Kampfflugzeuge donnerten zur Begrüßung über die Köpfe hinweg. Auf die gesamte Fassade des Ritz-Carlton-Hotels der Hauptstadt, in dem Trump und seine Familie übernachteten, wurden die amerikanische und die saudische Flagge projiziert.

Bei ihrem Treffen im Murabba-Königspalast vereinbarten die beiden Staatschefs den größten Rüstungsauftrag in der amerikanischen Geschichte. „Das war ein enormer Tag, das sind enorme Investitionen in Amerika, Hunderte Milliarden Dollar und Jobs, Jobs, Jobs“, triumphierte Trump. Wie der saudische Außenminister Adel al-Jubeir erläuterte, will sein Land in den nächsten Jahren 380 Milliarden Dollar in den USA investieren, von denen 110 Milliarden in Waffenkäufe gehen. Geliefert werden sollen unter anderem Schiffe für die Küstenwache, das Raketenabwehrsystem Thaad zur Verteidigung gegen Kurz- und Mittelstreckenraketen, Kampfhubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge, Raketen und Munition. Das Kriegsgerät solle Saudi-Arabien helfen, dem „schädlichen Einfluss des Iran“ etwas entgegenzusetzen, erklärte US-Außenminister Rex Tillerson.

Links zum Thema Kommentar: Peinlicher Säbeltanz

Den wiedergewählten iranischen Präsidenten Hassan Ruhani rief Tillerson auf, die Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit umzusetzen. Über die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien dagegen, wo der Blogger Raif Badawi jetzt fast fünf Jahre hinter Gittern sitzt, verlor er kein Wort.

Auch Trump griff vor den Vertretern der islamischen Welt den Iran scharf an und machte ihn für die Instabilität im Nahen Osten verantwortlich. Das Land Iran finanziere Waffen und trainiere Terroristen, Milizen und andere extremistische Gruppen, die Zerstörung und Chaos verbreiteten, sagte Trump.

Die iranische Regierung spreche offen über Massenmord, über die Vernichtung Israels und über den Tod für Amerika, so Trump. Zu den tragischsten Interventionen des Irans gehöre der Bürgerkrieg in Syrien. Solange das „iranische Regime“ nicht bereit sei, ein Partner für Frieden zu sein, müssten alle Nationen zusammenarbeiten, um dieses Regime zu isolieren, richtete Trump seinen Appell an die Staaten.

Nur ganz vereinzelt gab es Stimmen, die die arabischen Machthaber warnten, zu naiv auf Trump zu vertrauen. „Donald Trump ist ein lächerlicher Mann, er ist ein kindischer Mann. In den USA gilt er als Witzfigur, als Rassist, als ein Mann ohne Eigenschaften – ohne Perspektiven, ohne Visionen, ohne Werte“, urteilte Fawaz A. Gerges, Professor für internationale Beziehungen an der London School of Economics. „Ich kann nur hoffen, dass die arabischen Führer nicht alle ihre Eier in dieses Nest legen. Denn das Nest von Donald Trump ist voller Löcher.“ (mit dpa)

zur Startseite