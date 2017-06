Teure Schläge Ein 34-jähriger Roßweiner stand wegen Körperverletzung vor Gericht. Es war nicht das erste Mal. Die Tat drohte er vorher an.

Am späten Abend des 26. Januar 2017 kam es im Flur eines Mehrfamilienhauses Am Oberstadtgraben in Roßwein zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Folge soll ein 34-jähriger Roßweiner den Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht und auf den Hinterkopf geschlagen haben. Das Opfer erlitt Hämatome, Schürfwunden sowie Prellungen und war eine Woche krankgeschrieben. Wegen der Schläge stand der Roßweiner jetzt vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm vorsätzliche Körperverletzung .

Die Tat gesteht der Angeklagte. „Er hat den Kindern meiner Freundin Zigaretten gegeben“, nennt er als Grund für sein Verhalten. „Sie sollten für ihn die Wohnung aufräumen, putzen und mit dem Hund rausgehen. Die Kinder sind zehn und zwölf Jahre alt.“ Bevor es zu den Schlägen kam, soll der Beschuldigte dem Opfer SMS geschrieben haben, in denen er die Tat androhte. „Du bist jetzt reif“, hieß es darin und „Wir kommen bei Dir vorbei. Wir klären das.“

Die SMS bestreitet der Angeklagte. Am Haus des Opfers will er nur zufällig vorbeigekommen sein, als er mit seinem Hund und einem Bekannten am Oberstadtgraben entlang ging. „Er kam aus der Tür“, sagt er. „Da schlug ich zu.“ Vor der Tat hatte der Angeklagte Bier getrunken. Er wusste aber noch, was er tat. Im Bundeszentralregister hat er drei Einträge, davon einen wegen Körperverletzung.

Dass der Täter alkoholisiert war, bestätigt der Geschädigte in der Zeugenbefragung. „Man roch es“, sagt er. Ein weiterer Zeuge, der mit dem Beschuldigten zum Oberstadtgraben gegangen war, hat von den Schlägen im Haus nichts gesehen. „Ich stand mit dem Hund draußen und wartete“, sagt er. Vor der Haustür soll der Beschuldigte das Opfer einmal geschlagen haben. „Er kam aus dem Haus und sagte, dass er es dem Geschädigten gegeben habe“, schildert der Zeuge das Verhalten des Angeklagten nach der Tat.

Richter Janko Ehrlich verurteilt den Beschuldigten wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 520 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.

