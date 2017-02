Teure Sanierung im Ärztehaus Nach einem Wasserschaden im vorigen Sommer ist das Gebäude an der Töpferstraße zu einer Dauerbaustelle geworden. Die Kosten sind immens.

Das Ärztehaus in der Töpferstraße. Nach einem Wasserschaden laufen immer noch Sanierungsarbeiten. © Uwe Soeder

Im Ärztehaus an der Töpferstraße sind weiterhin die Handwerker zu Gange. Während in den meisten Arztpraxen Normalität eingezogen ist, wird in den Flur- und Wartebereichen immer noch gebaut. „In den Fluren wurden die Unterhangdecken meist vollständig erneuert und viele der vorhandenen Medien, insbesondere Stromkabel neu verlegt. Derzeit finden diese Maßnahmen noch im zweiten Obergeschoss statt“, teilt Steffen Lahode, Sprecher der Oberlausitz-Kliniken mit. Der Austausch der Unterhangdecken werde später auch in Bereichen erfolgen, die nicht durch den Wasserschaden betroffen waren. Damit dauern die Bauarbeiten im Ärztehaus weiter an. „Aber nicht mehr in dem starken Umfang wie bisher“, so Lahode. Im März soll die Sanierung des Wasserschadens – bis auf bewusst später geplante Teilarbeiten – im Großen und Ganzen abgeschlossen sein, informiert der Kliniksprecher.

Im Juni war im Ärztehaus an der Töpferstraße ein Wasserfilter geplatzt. 2 000 Liter Wasser ergossen sich über vier Etagen des Gebäudes. Ursprünglich ging die Sanierungsfirma von einer dreimonatigen Bauzeit aus. Später stellte man fest, dass die Wassermassen einen deutlich größeren Schaden angerichtet hatten. Die Arbeiten zogen sich in die Länge. „Die Wiederherstellungskosten des Gebäudes belaufen sich auf etwa 800 000 Euro und werden überwiegend durch Versicherungen abgedeckt.“ Mehrere Gutachter, darunter ein Baubiologe und ein Brandschutzexperte, überwachen die Sanierung. (SZ/ma)

