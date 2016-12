Teure Risse in Minnas Lichterkleid Etwa 2000 Euro kostet die Reparatur. Die Verursacher sind offenbar minderjährig.

Die Lücken sind deutlich erkennbar. Richtung Post fehlt der Muschelminna Beleuchtung. Sie wurde abgerissen.

So schön wie noch vor ein paar Tagen leuchtet die Muschelminna auf dem Postplatz nicht mehr. Zwei große Lücken in Richtung Post sind im Lichterkleid nicht zu übersehen. „Leider“, bedauert Frank Reimann, Schatzmeister des Vereins Aktionsring Görlitz. Der Grund für die Misere: Am 1. Dezember hatten Randalierer Teile der Beleuchtung von der Brunnenverkleidung abgerissen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Kinder und Jugendliche handelte. Offensichtlich dank Hinweise von Passanten konnten die Beamten auf der Berliner Straße die mutmaßlichen Täter fassen. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 80 Euro.

Darüber kann Frank Reimann trotz der ärgerlichen Beschädigungen nur schmunzeln. „Wir gehen von einem Schaden von rund 2000 Euro aus“, schildert der Schatzmeister des Görlitzer Händlervereins. Acht Kabel haben die jungen Randalierer demnach beschädigt. Neben den abgerissen Kabeln müssen auch Verbindungselemente ersetzt werden. Das klingt zwar einfach, ist es aber nicht. Denn die Kabel laufen allesamt zu einer Stromversorgung im Brunnen zusammen, dem Kranz. Der wiederum befindet sich hinter einer Verkleidung. „Um zu sehen, welcher Schaden tatsächlich angerichtet wurde, muss diese Verkleidung erst einmal entfernt werden“, sagt Frank Reimann. Erst dann könne sich entscheiden, welche Teile beim Hersteller der Beleuchtung, einer Firma aus Leipzig, nachbestellt werden müssen. „Neue Ketten sicherlich, womöglich auch ein neuer Kranz“, befürchtet der Schatzmeister des Aktionsringes.

Der Verein wird zunächst für den Schaden bezahlen. „Es bleibt ja nichts weiter übrig“, sagt Frank Reimann. Dabei hatte der Verein schon mit finanziellen Engpässen gekämpft, als es um die Beleuchtung der Muschelminna in diesem Advent überhaupt ging. Erst seit dem 29. November leuchtete der Brunnen beziehungsweise seine Verkleidung wieder.

Schon zwei Tage später rissen die Randalierer Lücken ins Leuchtkleid. Das hatte der Händlerverein nur mit großen finanziellen Anstrengungen überhaupt in diesem Jahr wieder anbringen lassen können. Der Aktionsring kaufte die Beleuchtung zwar im vergangenen Jahr für 10000 Euro. Aber die Montage ist teuer, sollte in diesem Jahr rund 3000 Euro kosten. „Wir haben es in einer Art Gemeinschaftsaktion gestemmt“, sagt Frank Reimann. Die Firma, von der die Technik stammt, war terminlich ausgelastet. Hilfe zum Aufbau kam unter anderem von der Stadt, dem Betriebshof.

„Neben dem reinen Materialwert ist natürlich die Arbeit zur Reparatur am Brunnen teuer“, sagt Frank Reimann. Ein Experte muss an und auf das Bauwerk, erst einmal prüfen, was und wie viel genau kaputt gemacht wurde. Danach kann die entsprechende Technik nachbestellt werden. Und ob die Firma sofort liefern kann, stehe noch auf einem ganz anderen Blatt. So oder so: Der Aktionsring will die Muschelminna noch in dieser Advent- und Weihnachtssaison wieder komplett leuchten lassen. In der kommenden Woche gehen die Arbeiten dazu los. „Wir haben glücklicherweise viele Unterstützer“, sagt Frank Reimann. Trotzdem, das Geld ist für eine solche Aktion knapp – gerade, weil sie so unerwartet kam.

