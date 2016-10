Teure Mauer ist wieder aufgebaut An der Kötzschenbrodaer Straße sind am Freitag die letzten Steine aufgesetzt worden. Jetzt fehlt nur noch der Bürgersteig.

Rund 80 Meter Mauer stehen wieder. Am Freitagnachmittag haben die Mitarbeiter der Radebeuler Firma Bialek die letzten Steine auf die wieder errichtete Friedhofsmauer am Westteil des Geländes aufgesetzt. Wie ein Mitarbeiter sagte, müsse in der letzten Oktoberwoche nur noch verfugt werden.

Hinter der Mauerkrone werden danach noch die Gärtner der Moritzburger Firma „Perspektive grün“ das Bepflanzen übernehmen, kündigte Bauüberwacher Christian Stöhr an. Rund 450 000 Euro werden für diesen Teil der Friedhofsmauer aufgewandt.

Bereits vorher wurde am eigentlichen Friedhof Am Gottesacker die etwa 250 Meter lange Mauer mit den historischen Gräbern neu aufgebaut. Rund eine Million Euro hat der denkmalgeschützte Wiederaufbau gekostet. Die Rekonstruktionen waren nötig, weil die Mauern zum Teil schon einstürzten. Das Hochwasser 2013 hatte den Bau unterspült. Im Frühjahr 2017 soll noch ein dritter Mauerteil an der östlichen Grundstücksgrenze saniert werden. Etwa 250 000 Euro sind dafür eingeplant.

In einem Monat. Ende November, sollen die Kötzschenbrodaer Straße wieder befahrbar und ein neuer Bürgersteig angelegt sein.

