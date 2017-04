Teure Liebesversprechen Eine 28-Jährige soll einen Mann umgarnt und um 15 000 Euro erleichtert haben.

Dieser Prozess steht unter keinem guten Stern. Jedenfalls nicht für einen 41-jährigen Unternehmer aus Sachsen und seine Frau. Die beiden sind in diesem Jahr schon zum zweiten Mal vergeblich zum Amtsgericht Dresden gefahren. Dort sollte sich eine 28-Jährige wegen Betruges in sechs Fällen verantworten. Doch die Frau macht offensichtlich noch immer einen großen Bogen um die Justiz. Nachdem sie bereits Anfang Januar nicht erschienen war, verurteilte der Richter die Frau per Strafbefehl zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die er zur Bewährung aussetzte.

Gegen dieses Urteil legte die Frau noch im Januar Einspruch ein. Am Montag sollte daher die Sache neu aufgerollt werden. Außer Spesen ist jedoch nun wieder nichts gewesen. Der 41-Jährige kam nicht dazu zu berichten, wie er mit Liebesversprechen und schamlosen Lügen um 15 000 Euro gebracht worden sein soll. Anfang 2014 geriet er in die Venusfalle. Die Frau habe unter falschem Namen per WhatsApp Kontakt zu ihm aufgenommen und sich als Leiterin einer Supermarkt-Filiale ausgegeben. Es sei schnell um Liebesdinge gegangen, doch bald habe sich die Frau 300 Euro geliehen. Dann kamen Übernachtungskosten eines Hotels in Berlin dazu – wo die Frau nach ihrer Beförderung habe leben müssen.

Zahlen konnte sie die Rechnung angeblich nicht selbst, weil ihre Firma das neue Gehalt nicht gezahlt habe. Also pumpte sie den 41-Jährigen um ein weiteres Darlehen an. Tage später soll sie ihn um weitere 900 Euro für eine Urlaubsreise gebeten haben. Der Discounter, so die Finte noch immer, überweise das Gehalt so spät. Danach habe sich die Frau weitere Geschichten einfallen lassen – ihr Ex-Mann werde unter Druck gesetzt, sie habe Angst, ihr Auto abgeben zu müssen und dergleichen mehr.

Der 41-Jährige hat bis heute von seinem Geld nichts mehr gesehen. Erst eine weitere Frau, inzwischen ist er mit ihr verheiratet, bewahrte ihn vor weiteren Dummheiten. Vor einem Jahr erhielt er per Säumnisurteil in einem Zivilverfahren am Landgericht Dresden 14 800 Euro zugesprochen. Auch dort schwänzte die Angeklagte.

Der Richter hat ihren Einspruch in dem Strafverfahren am Montag verworfen. Die Angeklagte kann die Freiheitsstrafe erneut anfechten.

