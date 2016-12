Gerichtsbericht Teure Handynachricht Über Whatsapp beleidigt ein Riesaer die Mutter seiner Lebensgefährtin. Vor Gericht ist er um Ausreden nicht verlegen.

Über den Kurznachrichtendienst „Whatsapp“ verschickte ein Riesaer beleidigende Nachrichten an seine Schwiegermutter. Die zeigte ihn daraufhin an. © Eric Weser

SMS verschicken war gestern. Mittlerweile werden Millionen von Kurznachrichten über die Smartphone-Anwendung Whatsapp ausgetauscht. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die einzelnen Nachrichten kosten nichts – jedenfalls in der Regel. Dass es davon auch Ausnahmen geben kann, musste jetzt ein 29-jähriger Riesaer erfahren.

Mitte September schickte der Mann der Mutter seiner Lebensgefährtin per Whatsapp eine Nachricht, die es in sich hatte: „Was du für eine Scheißperson bis“, schrieb er, und „Ich hoffe, du gehst zugrunde an deiner dreckigen Persönlichkeit“. Die 54-Jährige wollte sich das nicht bieten lassen – und erstattete Anzeige wegen Beleidigung. Der Fall landete deshalb jetzt vor dem Amtsgericht Riesa.

Dort bestritt der Schwiegersohn in spe, die entsprechenden Nachrichten eingegeben zu haben. Nur weil als Absender seine Nummer stünde, heiße das ja nicht, „dass ich das geschrieben haben muss“, erklärte der 29-Jährige. Es gebe ja schließlich heutzutage Anwendungen, mit denen sich solche Nachrichten fälschen ließen. „Ich habe die Nummer von der Frau gar nicht – und eine Beleidigung ist das für mich auch nicht.“ Das Verhältnis zur Mutter seiner Freundin sei ohnehin zutiefst zerrüttet. „Für die Frau bin ich ein Dorn im Auge.“ Sie mache ihn für alles verantwortlich, selbst für ihre schlechte Gesundheit, ärgerte sich der Mann.

Geständnis in letzter Minute

Die 54-Jährige erzählte vor Gericht allerdings eine andere Geschichte. Zu ihrer Tochter habe sie kaum noch Kontakt, ihre Enkel dürfe sie nicht sehen. Das tue ihr weh, sie mache sich Sorgen um die Kinder. Dass der junge Mann sie auch noch derart beleidige, „das kann nicht sein“. Zumal die Nachrichten nicht die einzige Beleidigung gewesen seien. Einmal sei der Schwiegersohn in spe an ihrem geöffneten Küchenfenster vorbeigelaufen und habe „du bist die Nächste“ gerufen, gefolgt von einer Beleidigung. Ein Bekannter, der mit ihr in der Küche gewesen sei, könne das auch bezeugen, sagte die Frau vor Gericht.

Der Angeklagte beharrte trotz der Zeugenaussage und der auf dem Handy immer noch vorhandenen Nachrichten auf seiner Version. Die Vorwürfe seien völlig aus der Luft gegriffen. Bei dieser Version blieb er – bis Staatsanwältin Karin Dietze Nägel Ernst machte. Sie beantragte die Beschlagnahmung des Mobiltelefons, um ein technisches Gutachten erstellen zu lassen. Eine Drohung, die Wirkung zeigte: Möglicherweise habe er die Nachricht doch geschrieben, räumte der 29-Jährige ein. Ein Geständnis, das „zum letztmöglichen Zeitpunkt kam“, wie die Richterin später erklärte.

„Offensichtlich ist der Umgangston des Angeklagten gegenüber Anderen ein etwas anderer, als das Gesetz ihn vorsieht“, stellte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer ironisch fest. Auch von einem Unrechtsbewusstsein oder Schuldeinsicht könne in seinem Fall keine Rede sein. Die Richterin sah das letztendlich genauso. Sie verurteilte den jungen Mann für die beleidigende Nachricht zu einer Geldstrafe von insgesamt 1 000 Euro. Bei der Höhe der Strafe spielten auch die Vorstrafen des Mannes eine Rolle: Er musste schon mehrfach Geldstrafen zahlen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

