Teure GPS-Technik gestohlen Auf einem Firmengelände brechen die Täter drei Traktoren auf und bauen die GPS-Einheiten aus. Die Geräte haben einen Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro.

Dieser Einbruch hat sich für die Diebe gelohnt: Vermutlich in der Nacht zum Sonnabend haben bisher unbekannte Täter drei Traktoren auf einem Firmengelände an der Industriestraße in Glaubitz aufgebrochen und die darin verbauten GPS-Einheiten für die Feldarbeit ausgebaut. Obwohl die Maschinen gesichert angestellt waren, gelang es den Dieben, an die teure Technik zu gelangen. Nach Angaben der Polizei haben die drei Geräte einen Gesamtwert von rund 45 000 Euro. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen nicht vor. (SZ)

