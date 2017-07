Teure Gewinnversprechen Auch wenn die Trickbetrüger sich immer was Neues einfallen lassen – die Menschen fallen nicht mehr so leicht darauf herein.

© dpa

Trickbetrüger versuchen mal wieder, Menschen um ihr Geld zu bringen. Diesmal offenbar im weiteren Umland von Dresden. So rief am Dienstag ein vermeintlicher Notar Senioren in Dresden und Weinböhla an. Er offerierte ihnen Gewinne im sechsstelligen Bereich, einem 72-Jährigen stellte er 128 000 Euro in Aussicht. Um an das Geld zu kommen, müssen die Betrugsopfer aber zuvor selbst ein paar Hunderter zahlen, der Senior sollte 200 Euro überweisen. Die Männer ließen sich nicht auf die Sache ein und informierten die Polizei. (SZ)

zur Startseite