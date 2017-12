Teure Fallen für Schnäppchenjäger Mit Schnäppchenpreisen lockten Betrüger immer wieder in gefälschte Online-Shops. Allein im Bereich des Polizeireviers Meißen sind in den vergangenen zwei Wochen zehn Betrugsanzeigen eingegangen.

Meißen. Online-Shops haben durchaus Vorteile. Sie locken mit großen Produktpaletten und bequemen Bestellmöglichkeiten. Doch auch Betrüger sind hier aktiv - besonders im Vorweihnachtsgeschäft. Allein im Bereich des Polizeireviers Meißen sind in den vergangenen zwei Wochen zehn Betrugsanzeigen zu einem Onlineshop eingegangen.



Die Hintermänner bieten in sogenannten Fake-Shops Waren zu deutlich günstigeren Preisen gegen Vorkasse an. Letztlich werden diese jedoch nicht geliefert. Zurück bleibt ein finanzieller Schaden.



Dabei sind Fake-Shops auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Sie wirken seriös und lassen wenig Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen. Dennoch raten die Beamten, misstrauisch zu sein – auch wenn das vermeintliche Schnäppchen noch so verlockend ist. Bevor ein Produkt in den Warenkorb eines Online-Shops gelegt wird, sollte der Preis mit denen anderer Anbieter verglichen werden. Betrüger würden ihre Opfer mit unrealistisch niedrigen Preisen locken.



Weiterhin sollten sich Käufer vor der zahlungspflichtigen Bestellung über den Anbieter informieren, etwa den Namen des Online-Shops in einer Suchmaschine eingeben. So könnten beispielsweise negative Erfahrungen anderer Kunden gefunden werden. „Wenn Sie sich unsicher sind, kaufen Sie am besten gar nicht“, raten die Beamten. (SZ)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Einbrecher steigen in Clubhaus ein Röderau-Bobersen. Unbekannte hebelten ein Fenster zum Clubhaus eines Sportvereins an der Gohliser Straße in Röderau-Bobersen auf. Im Inneren wurden weiterer Türen beschädigt und auch ein Boiler herausgerissen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Auto angefahren und geflüchtet Riesa. Am Donnerstagvormittag stieß auf dem Parkplatz des Riesaparks an der Rostocker Straße ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen silbergrauen Skoda Superb, der in Höhe des Eingangs zum Aldi-Markt stand. Dabei wurde die hintere linke Fahrzeugseite des Skodas in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallfahrer flüchtet jedoch. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Schadensverursacher machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Riesa oder die Dresdner Polizei unter 0351/4832233 entgegen. Schwarzer A6 gestohlen Riesa. In der Nacht zum Donnerstag stahlen Unbekannte einen schwarzen Audi A6, der an der Dresdner Straße in Riesa abgestellt war. Der Zeitwert des elf Jahre alten Autos wurde auf rund 10.000 Euro beziffert.

