Teure Erleichterung für zwei Senioren

Symbolbild. © SZ-Archiv/Nikolai Schmidt

Zittau. Ein ungewöhnliches Toilettenentgelt mussten am Abend des 30. Dezember zwei Herren entrichten. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte, wurden die 66- und 81-jährigen Deutschen am Bahnhof Zittau von einer Streife dabei erwischt, wie sie am Nachtzugang urinierten – scheinbar im Schutz der Dunkelheit.

Die älteren Herrschaften mussten jeweils 15 Euro für das Verunreinigen von Bahnanlagen entrichten. (szo)

