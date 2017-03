Teure Entlastung für Hohnstein Mitte Mai wird die Straße ins Elbtal vorerst geöffnet. Nun steigt die Hoffnung auf mehr Gäste, die Stadt hat aber auch ein Problem.

Die Flutschäden an der Straße zwischen Hohnstein und Rathmannsdorf sind enorm. Trotzdem wird die Sense wieder geöffnet – aber zuvor provisorisch gesichert. © Marko Förster

Die Entscheidung des Landratsamtes, die sogenannte Sense zwischen Hohnstein und Porschdorf ab Mai halbseitig zu öffnen, wird in Hohnstein begrüßt – und als eigener Erfolg gewertet. Tourismuschef André Häntzschel: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Petition, aber vielleicht auch unser Drängen zu einem Teilerfolg geführt haben.“ Vielleicht ließen die Sicherungsmaßnahmen sogar einen eingeschränkten beidseitigen Verkehr zu. Damit bliebe eine Ampelanlage erspart und die wohl doch etwas längere Planungsphase für den grundhaften Straßenbau könnte noch besser überbrückt werden, sagt er. Häntzschel hofft mit der Öffnung auf mehr Tagesgäste in der Stadt. Dass die seit der Straßensperrung im Juni massiv ausgeblieben sind, macht er an den Parkeinnahmen fest. „In der Stadt Hohnstein wurden im letzten Jahr im Vergleich zur Bastei und zu Rathewalde zehn Prozent weniger Parkplatzeinnahmen abgerechnet. Dies ist für mich ein eindeutiger Beweis, dass Hohnstein gezielt umfahren wurde.“ Derartige Einschnitte im Tagestourismus könnten für die kleinen, aber wichtigen Läden und Gastronomen zum existenziellen Problem werden.

Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) hofft durch die halbseitige Öffnung vor allem auf eine Entlastung der Stadt vom Verkehr. Aufgrund der Baustelle mit Vollsperrung an der Sebnitzer Straße in Bad Schandau würde der Umleitungsverkehr durch Hohnstein fließen. Nun kann die Sense dafür genutzt werden. Doch sie ist in einem schlechten Zustand. „Wir bitten das Landratsamt, so schnell wie möglich den Fördermittelantrag zu stellen, damit die Landesverwaltung die wichtige Verkehrsverbindung nicht vergisst“, sagt er.

Angesichts der Bausumme von 4,9 Millionen Euro kritisiert Brade, dass der Freistaat die Starkregenschäden von 2016 nicht als Elementarereignis eingestuft hatte. Dann wären zur Schadensbeseitigung Fördermittel bereitgestellt worden. Hohnstein muss nun 500 000 Euro für Arbeiten an der Sense selbst bezahlen. (SZ/aw)

