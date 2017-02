Teure Bundeswehr-Medaillen Der neue Athletensprecher des deutschen Sports stellt gleich mal die bisher wichtigste Säule der Sportförderung infrage.

Maxi Just aus Freital ist Sportsoldatin und Skeleton-Fahrerin. © Marko Förster

Dieser Einstieg ist unüberhörbar: Säbelfechter Max Hartung, der neue Vorsitzende der Athletenkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), rüttelt schon kurz nach seiner Amtsübernahme an bisherigen Grundfesten des deutschen Leistungssports. Der 27-Jährige stellt mit einer seiner ersten Meinungsäußerungen nichts weniger als die Sportförderung der Bundeswehr infrage. „Ich halte die Bundeswehr nicht für ein besonders gutes Instrument der Sportförderung“, sagte Hartung im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

„Bei der Polizei, in den Ländern und beim Bund erhalten die geförderten Athleten eine Berufsausbildung und haben die Aussicht, nach dem Sport übernommen zu werden. Bei der Bundeswehr ist dies generell nicht der Fall“, beklagte Hartung. Bei Kosten von rund 50 Millionen Euro seien die Stellen bei der Bundeswehr der größte Baustein für die direkte Förderung von Athleten, sagte der Ex-Weltmeister: „Ich bin überzeugt, dass man das Geld intelligenter und fairer einsetzen kann.“

Hartung bemängelte, dass die Bundeswehr bei ihrer Förderung nicht nach Leistung differenziere. Zudem sei der Verwaltungsaufwand, der beim Bund entstehe, enorm. „Wenn man die Aufwendungen der Bundeswehr mit denen der Stiftung Deutsche Sporthilfe vergleicht – 50 Millionen Euro Steuergeld zu zwölf Millionen, die ganz überwiegend privat aufgebracht werden –, erkennt man das Ungleichgewicht“, sagte Hartung. „Bei der Bundeswehr sind gut 700 Sportlerinnen und Sportler beschäftigt, nicht mal nur die besten. Für den Rest der Athleten steht nicht mal ein Viertel dieser Summe zur Verfügung. Wenn es nach mir ginge, würde ich vorschlagen, das Geld anders einzusetzen und es ohne den Umweg über die Bundeswehr direkt an die Sportler auszuschütten.“

Zuletzt hatte bereits der renommierte Sportökonom Wolfgang Maennig die Förderstruktur der Bundeswehr in einer Anhörung vor dem Sportausschuss kritisiert. In einer Studie stellte der Ruder-Olympiasieger von 1988 fest, dass die Sportsoldaten in den Olympiamannschaften von London 2012 (14,8 Prozent) und Rio 2016 (15,8 Prozent) im Schnitt signifikant weniger Medaillen gewannen als der Rest des Teams (44,6 Prozent in Rio, 25 Prozent in London). Maennig errechnete, dass die Medaille eines Sportsoldaten mindestens das Siebenfache einer Medaille eines Athleten koste, der durch die Sporthilfe gefördert werde.

„Ich erkläre das mit dem Sozialisationseffekt“, hatte Maennig in einem Interview der Sächsischen Zeitung gesagt. „Die eigentlich besonders erfolgversprechenden Talente entwickeln sich während der Bundeswehrzeit weniger gut – aufgrund von Langeweile und mangelnder intellektueller Weiterentwicklung. Es ist zweifellos nicht einfach, aber in den allermeisten Fällen lassen sich Ausbildung und Leistungssport verbinden.“

Als weiteren Grund für die schwächere Bilanz der von der Bundeswehr geförderten Athleten vermutet Maennig: „Athleten, die sich für Sportsoldatentum entscheiden, wissen um ihre langfristig begrenzten sportlichen Potenziale.“ (sid/mit SZ)

