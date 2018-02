Teure Brummis im Visier Kriminelle schlagen häufiger professionell zu – wie kürzlich in Nossen. Die Versicherung zahlt nicht immer.

Ein solcher Anhänger samt Ladung sowie eine Lkw-Zugmaschine verschwanden letztes Wochenende vom Gelände dieser Nossener Spedition. © Claudia Hübschmann

Nossen. Oft kommen die Täter nachts. Unbewachte, kaum beleuchtete Rasthöfe, wenig frequentierte Parkplätze oder abgelegene Gewerbegebiete in Autobahnnähe sind die bevorzugten Gebiete, wo Diebe zuschlagen. Und sich schnell wieder aus dem Staub machen. Gefühlt jede Woche erbeuten sogenannte Planenschlitzer wertvolle Waren aus Lkw. Im Landkreis Meißen schlagen sie am häufigsten in Autobahnnähe zu. So wie in der Nacht zu vergangenem Sonnabend in einem Gewerbegebiet im Nossener Ortsteil Heynitz.

Auf dem Firmengelände der Spedition Gebrüder Kühn erreichten Dreistigkeit, aber auch Professionalität, eine neue Dimension. Denn laut sächsischem Landeskriminalamt erbeuteten die Diebe neben einem Anhänger mit zwei Containern voller Waschmaschinen auch den dunkelblauen Lastzug – einen Mercedes Actros – und verschwanden über die nahe gelegene Auffahrt zur A 14. Der Schaden betrug 300 000 Euro. Tom Bernhardt, Sprecher des LKA, äußert sich dazu zurückhaltend. Die Ermittlungen laufen, die Spedition wünsche keinen Kontakt zur Presse. Tatsächlich bleibt eine Presseanfrage unbeantwortet. Wie es denn sein kann, dass von dem durch Zäune gesicherten Gelände ein Lkw geklaut werden kann, wo die Waschmaschinen hin geliefert werden sollten oder ob der Schaden versichert ist, will die SZ unter anderem wissen.

Am Telefon deutet eine Mitarbeiterin des Unternehmens das Dilemma zumindest an. „Es gibt intern großen Ärger deswegen. Der Lkw stand nicht außerhalb, sondern tatsächlich auf unserem Speditionsgelände. Die Diebe müssen raffiniert und organisiert vorgegangen sein, haben die Technik überlistet“, sagt sie. Mehr könne sie nicht mitteilen.

Schutz vor Planenschlitzern zurück 1 von 3 weiter Lange Aufenthalte an häufig betroffenen Autobahn-Parkplätzen, etwa an der A4 in Sachsen, sollten vermieden werden. Seltener sind Planenschlitzer an abseitsgelegenen Rasthöfen aktiv. Taghelle und beleuchtete Rasthöfe nutzen sowie bewachte Betriebsgelände in die Routenplanung aufnehmen. Plane vor jeder Fahrt genau überprüfen. Fernfahrer sollten jeden Schaden sofort dem Unternehmen melden. Quelle: R+V Versicherung AG

Die Ausführungen deuten darauf hin, dass entweder die Ware, der Lkw oder beides nicht oder nur teilweise versichert waren. Björn Kupfer vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sagt, dass 300 000 Euro Schaden beim Klau einer Zugmaschine samt Ladung noch im unteren Schadensbereich liegen würden.

„Sind Zigaretten, Tablets, Mobiltelefone, Alkohol geladen, geht es schnell über die Million.“ Speditionen verfügten oft über eine Verkehrshaftungsversicherung. Unabhängig von der Art des Verlustes bekomme der Versicherungsnehmer dabei maximal zehn Euro pro Kilogramm der verschwundenen Ware. Eine 40-Kilo-Waschmaschine würde also mit 400 Euro erstattet. „Es existiert jedoch keine Pflicht zu dieser Versicherung. Gibt es sie nicht, bleibt man auf dem Schaden sitzen“, so Kupfer. Ob die Nossener Spedition eine solche Versicherung hatte oder zumindest eine Warenversicherung für die Waschmaschinen besteht, ist nicht bekannt.

Laut Kupfer werde in solch einem Fall auch geprüft, ob die Tore der Spedition womöglich offen standen, eine Fahrlässigkeit vorgelegen hat. Dass gezielt Raubzüge auf Lkws zunehmen, kann der GDV aber mangels Statistik nicht bestätigen. Anders sieht es bei den Planenschlitzern aus. Hier steigen die Zahlen. Jede vierte Straftat spielt sich in Nordrhein-Westfalen ab. Danach folgt schon Sachsen, heißt es in einem Newsletter der auf Straßenverkehr spezialisierten Kravag-Versicherung. Öffentliche Parkplätze an Autobahnen und Raststätten seien dabei beliebte Tatorte, Hotspots die Bundesautobahnen A 2, A 4 und A 7.

„Wir beobachten vor allem in Grenznähe zunehmend durch Planenschlitzer verursachte Schäden“, sagt Brigitte Römstedt, Sprecherin der R+V Versicherungen in Wiesbaden. Dabei gehen die Täter immer öfter organisiert und professionell vor. „Ein kleiner Halbmond mit dem Teppichmesser genügt, damit die Täter die Ware erspähen können. Dann holen sie sie leise und äußerst geschickt von der Ladefläche.“ Laut GDV betrug der jährliche Schaden durch Ladungsklau in Deutschland zuletzt 300 Millionen Euro. 34 Prozent gehen auf das Konto von Planenschlitzern – meist aus dem osteuropäischen Raum.

Sinnvoll seien daher schnittfeste Planen oder Lkws, die mit versteckten GPS-Sendern ausgestattet sind, um sie wiederzufinden. „Das ist aber Sache der Unternehmen“, ergänzt Brigitte Römstedt.

