Teure Blumen und volle Restaurants zum Valentinstag Die Nachfrage treibt den Preis für rote Rosen nach oben. Einige Restaurants haben heute trotz Schließtag geöffnet.

Diese Alternative zu den roten Rosen schlägt Moni Münch den Kunden der Blattlaus in Waldheim vor. Nicht nur bei der Jugend habe der Tag laut Chefin Ute Münch eine große Bedeutung, sondern auch bei Älteren. © André Braun

Rote Rosen, Champagner, Kerzenschein – es ist wieder Valentinstag. Und die Döbelner lieben es. Romantisches Dinner, schicke Blumen oder ein Besuch im Kino, wer heute Romantik verkauft, der findet auch Kunden. Und das, obwohl der Valentinstag in diesem Jahr mitten in der Woche liegt. Für viele Paare ist das aber kein Grund, die Zweisamkeit nicht trotzdem zu genießen.

In einigen Blumengeschäften war schon am Vortag das Treiben groß. „Der Laden steht voll, es ist Valentinstag. Wir haben jetzt keine Zeit“, hieß es aus dem Blumen ABC in Döbeln. Einige Kunden von Blattlaus Ute Münch aus Waldheim wollten sich dem Stress nicht aussetzen und waren schon in der vergangenen Woche ihr Geschenk aussuchen. „Das ist aber selten“, so Ute Münch.

Allerdings war es dann meistens eine Topfpflanze. Rote Rosen seien längst nicht mehr das Nonplusultra zum Valentinstag, ergänzt die Blattlaus-Chefin. Das mag unter anderem am Preis liegen. Aufgrund der großen Nachfrage kostet eine zwischen 80 und 90 Zentimeter lange, gut gewachsene Rose fünf Euro. Für eine kleinere sind zwei bis 2,50 Euro nötig. Am Preis selbst kann Ute Münch wenig machen. Den gibt der Händler vor. Daher bietet sie den Kunden auch Alternativen: lila oder pinke Blumen, altrosa Rosen oder eben Topfpflanzen. Trotzdem sitzt die Chefin zwischen den Stühlen: Schließlich sei es schade, die teuren Rosen wegzuwerfen.

Aber nicht überall ist der Andrang zum Valentinstag so groß. „Valentinstag ist nicht das, was die Werbung erzählt. Die Leute sind eher zurückhaltend. Viele unserer Kunden sind zurzeit im Urlaub“, heißt es etwa aus dem Blumenstübchen von Angela Schrader aus Döbeln. Nur vereinzelt kamen am Montag Kunden mit Valentinstagswünschen zu Blumen Schubert nach Döbeln. Ob am Dienstag mehr Kundschaft zu erwarten ist, ließe sich nicht voraussagen, so Mitarbeiterin Kerstin Krumbiegel.

Deutlich größer ist die Nachfrage bei den Restaurants in der Region. Einige haben sogar ihren Schließtag verschoben, um den Verliebten ein romantisches Dinner zu servieren. Zwischen 60 und 70 Gäste habe beim Italiener Al Dente am Sternplatz in Döbeln reserviert. Auch die Taverne in Leisnig hat Dienstag außerplanmäßig geöffnet und dafür am gestrigen Montag geschlossen. Reservierungen gebe es schon. Doch einige Plätze sind noch frei, ebenso wie beim Italiener in Döbeln. „2016 war Valentinstag Sonntag, da waren wir ausgebucht“, sagt Daniela Jäger von der Taverne.

Fast alle Plätze belegt sind im Döbelner Welwel. Erstmals gibt es dort Livemusik zum Essen. „Wir haben das Glück, dass wir mit Steffen Goepel einen Musiker unter unseren Mitarbeitern haben“, sagt Geschäftsführer Thorsten Hartwig. Nur vereinzelt seien noch Plätze frei. Ausgebucht ist das Old Town Pub. „Es sind mehr Paartische, als sonst reserviert“, so eine Mitarbeiterin. Bis auf einen Tisch ist auch im Ratskeller Waldheim alles belegt, wie Chefin Kathrin Kreyser sagt. „Man nimmt den Tag schon noch wahr“, sagt sie. Fast voll ist es auch im Prinz Albert Inn.

Nach dem Abendessen zieht es manches Paar am Dienstag noch ins Kino. Doch in Actionstreifen und Horrorfilme gehen heute wohl eher die Singles. Die meisten Karten waren am Montag für Shades of Grey reserviert. Seit zwei Wochen läuft der Erotikfilm in Döbeln. Und ist laut einem Mitarbeiter des Kinos ständig gut besucht.

