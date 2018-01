Teure Angelegenheit Die Händler in Bischofswerda zahlen 120 Euro im Jahr für einen Aufsteller. Den meisten ist das deutlich zu viel.

Bischofswerda. Der Telefon-Shop an der Kamenzer Straße hat seinen Aufsteller vor der Tür noch, die Goldschmiede Bauer am Altmarkt schon nicht mehr. Die Stadt verlangt seit einem Jahr eine Gebühr von 120 Euro für die Aufstellung von mobilen Werbetafeln auf dem Bürgersteig. Viele Händler haben ihre Aufsteller seitdem in den Laden geholt. „Ich bin doch nicht der Ausgleichsfinanzierer für die Haushaltspolitik der Stadt“, sagt der Goldschmied und Chef der Werbegemeinschaft Axel Bauer. „Eine moderate Erhöhung würde jeder mitgehen, aber doch nicht solch eine Erhöhung.“

Die Stadt hatte zunächst, von 2014 bis 2016, im ersten Jahr nach Antragstellung überhaupt nichts für das Aufstellen einer Werbetafel verlangt. Das machte es Händlern relativ einfach, diese Werbemöglichkeit zu nutzen. Das Rathaus verlangte zwar schon damals für jeden zweiten Aufsteller 2,50 Euro in der Woche. Die meisten Händler brauchten aber nur eine Werbemöglichkeit vor dem Geschäft, deshalb störte sie das nicht. 2015 kam im Bischofswerdaer Haushalt aber alles auf den Prüfstand, um die finanzielle Lage der Stadt auf solide Füße zu stellen. Die sogenannte Sondernutzungssatzung, die auch die Aufsteller betrifft, wurde damals ebenfalls diskutiert – und die Gebühren angehoben.

Die Händler sollten ab Januar 2016 damit auch für das erste Schild zehn Euro zahlen. Der Preis gilt, wie heute, pro Quadratmeter, doch Abstufungen nach unten gab es nicht. Das heißt, die Händler mussten mindestens 10 Euro im Monat für ihr Schild berappen. „Es gab damals große Aufregung“, sagt Händler Axel Bauer. Die Werbegemeinschaft forderte Nachbesserungen und viele Händler, auch in den Außenbereichen der Stadt, holten ihre Schilder ins Lager, um die Gebühren zu umgehen.

Die Stadt hat nach einem Jahr Veränderungen vorgenommen. „Ein Punkt des Haushaltskonsolidierungskonzeptes war und ist unter anderem die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Sondernutzungssatzung“, sagt Stadtsprecher Sascha Hache. „Das geschieht auf Wunsch des Oberbürgermeisters immer im Dialog mit der Werbegemeinschaft als Interessenvertreter der Händler und Gewerbetreibenden der Stadt.“ Die Händler zahlen nun einen Betrag, der sich an der tatsächlichen Größe der Schilder orientiert. Das heißt, ein Schild von 0,5 Quadratmetern kostet tatsächlich nur die Hälfte der Gebühr. Vielen Händlern ist das trotzdem noch zu viel. „Das geht gar nicht“, sagt der Inhaber des Telefon-Shops, Sven Traste.

Er hat neben dem Aufsteller vor der Tür noch eine Vodafone-Fahne am Geschäft. Das bedeutet, er zahlt im Jahr 240 Euro an die Stadt. „Ich kann sie aber nicht reinnehmen, weil sich meine Kunden dran gewöhnt haben“, sagt er. „Sie wissen, wenn die Fahne und der Aufsteller draußen sind, bin ich da. Sonst fahren sie gleich weiter.“ Sven Traste findet den Preis nicht angemessen. „Ich würde eine moderate Erhöhung in Kauf nehmen, aber doch keine Dauerverdopplung“, sagt er.

Tatsächlich gab es von 2002 bis 2014 schon einmal Gebühren in der Stadt für Aufsteller. Händler zahlten damals für Werbeschilder mit einer Größe von 0,5 bis einem Quadratmeter fünf Euro und kleinere Werbeflächen 2,50 Euro im Monat. Die Satzung galt zwölf Jahre. Das Rathaus kann deshalb die Aufregung auch nicht so richtig nachvollziehen. „Erhöhungen sind ein böses Wort – es sind zeitgemäße Anpassungen, besonders unter dem Gesichtspunkt, dass zwischen 2002 und 2014 überhaupt keine Änderung der Satzung erfolgte“, sagt Sascha Hache aus dem Büro des Oberbürgermeisters.

Die Händler verweisen jedoch auf andere Beispiele. Das Rathaus in Radeberg verlangt zum Beispiel überhaupt keine Gebühren von den Händlern für Aufsteller. Dasselbe gilt für Auslagen oder Verkaufsständer, wenn sie keine Behinderung für Fußgänger darstellen. Die Stadt Kamenz verfährt genauso. „Die angesprochenen Werbeanlagen bedürfen keiner Genehmigung, insofern sind auch keine Gebühren zu entrichten“, sagt Rathaussprecher Thomas Käppler auf Nachfrage.

Anders sieht das in Bautzen aus. Kleine Aufsteller bis 0,5 Quadratmeter Größe kosten je nach Standort zwischen 25 und 50 Euro im Jahr. Größere Aufsteller schlagen mit 50 bis 150 Euro zu Buche. Die Preise entsprechend damit im Grunde den Kosten der Händler in Schiebock, nur das sich in Bischofswerda die Preise nicht am Standort orientieren.

Die meisten Händler wünschen sich Nachbesserungen. „Aufsteller gehören doch zu einer bunten Stadt, sonst sieht es nur tot aus“, sagt Sven Traste vom Telefon-Shop. Dazu kommt die Parkplatzsituation. 1,50 Euro kostet eine Stunde Parken auf dem Altmarkt inzwischen. Goldschmied Axel Bauer kann das nicht verstehen. „Da muss noch mal gezielt drüber nachgedacht werden“, sagt er.

