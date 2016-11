Teuflische Kristalle

Wie kommen die illegalen Drogen nach Deutschland?

Laut Ralf Müller von der Polizeidirektion Dresden, der in Pirna sitzt und regelmäßig Schüler und Eltern über Drogenmissbrauch aufklärt, wird das meiste Crystal in tschechischen Drogenküchen unweit der Grenze hergestellt. Das Geschäft ist fest in der Hand der vietnamesischen Mafia, der Verkauf läuft über die Asia-Märkte an der Grenze. Um Crystal anzubieten, machen die Verkäufer auch vor Minderjährigen nicht halt: So wurde der Stoff zwei 13-jährigen Mädchen aus Sebnitz auf einem Markt in Dolni Poustevna angeboten. Und der Nachschub scheint unbegrenzt: Laut Sven Kaanen, Chefarzt der Suchtklinik Heidehof in Weinböhla, werden in Tschechien jährlich zehn bis zwölf Tonnen Crystal für den deutschen Markt hergestellt. Wie Karin Meyer von der Bundespolizeidirektion Pirna berichtet, wird der Stoff eher in kleinen Mengen ins Land geschmuggelt. Schwerpunkte im Kreis sind die Autobahn A17, die Bahnstrecke durchs Elbtal und der Fernverkehr, der über Schmilka rollt. Erfahrungsgemäß werden in Zügen kleinere Mengen, in Autos größere Mengen geschmuggelt – dort gibt es mehr Verstecke.