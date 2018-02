Teufelsgeiger in der Johanniskirche Am Sonnabendabend lockt der Teufelsgeiger Farfarello in die Löbauer Johanniskirche. Diese und weitere Veranstaltungen gibt‘s im sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Die Farfarello-Kirchenkonzerte sind immer etwas ganz Besonderes. Die zeitlose Instrumentalmusik der Band um den Teufelsgeiger Mani Neumann und die fast mythische Stimmung in einer alten Kirche gehen bei so einem Anlass eine Symbiose ein, der man sich als Besucher nicht entziehen kann. Besonders die kleinen Nuancen der Musik, so wie sie auf dem aktuellen Album „ZeitZone“ zu hören sind, kommen in einem sakralen Gebäude durch die außergewöhnliche Akustik besonders zur Geltung. Wenn es denn mal kracht, dann wackeln kurzzeitig die Kirchenbänke, auch das gehört zu Farfarello. Geige, akustische Gitarre und ein elektrischer Kontrabass werden ergänzt durch das Vibrace-Streichertrio mit Paul Bremen (Violine), Veit Steinmann (Cello) und Ulli Heidelberg (Viola). Die Veranstaltung im Kulturzentrum „Johanniskirche“ (Johannisplatz 6) begint 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 26 Euro.

