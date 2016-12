Wellers Woche Teufel auf zwei Rädern Radler haben in dieser Stadt erstmals eine Lobby – oder: Mein Fahrrad würde CDU und FDP den Mittelfinger zeigen.

Es ist vom „Rückbau von Straßen“ und „Scharlatanerie“ die Rede. Weshalb die Aufregung? CDU und FDP haben einen neuen Feind erkannt. Nein, nicht die Radfahrer selber sind gemeint, oder nur indirekt. Es geht um die, die sich erdreisten, Politik für selbige zu machen. Also, aus CDU- und FDP-Sicht, nur für Pedalritter. Da ist man schnell beim Scharlatan. Warum nicht gleich bei Beelzebub oder Teufel?

25 Jahre sind Autofahrer in Dresden gut gefahren, natürlich dank CDU und FDP. Wir sind die Stadt mit den autobahnähnlichen Straßen, die mitten durch die Stadt gepflügt wurden, mit den gigantischen Brücken und Tunneln. Jahrelang, als noch kein Schwein nach Elbflorenz wollte, hatte jeder Kraftfahrer sozusagen seinen persönlichen Kilometer Straße. Die Abermillionen Euro, die da versenkt wurden, waren visionär angelegt. Nach Dresden kommt irgendwann die Welt. Dass die westdeutschen Großstädte sich von Beton-Innenstädten spätestens in den 1980er-Jahren verabschiedet haben, zeigt nur: Die haben keine Ahnung, in der City muss es brummen!

Jetzt kommen diese linksgrünen Halbstarken, besetzen Posten und wollen neben Autos auch noch Radler auf die Straßen quetschen. Haben die denn den Trend verpasst? Wenn immer mehr Leute Rad fahren, gibt es nur eine Lösung: keine Radwege – weniger nervige Radler, logisch. Das heißt auch: Wenn weniger Autos in die Innenstadt fahren, müssen mehr Parkhäuser her. Gelegenheit macht Kilometer und Abgase haben noch niemandem geschadet. Deshalb empfehlen wir: Einfach mal durchatmen, machen lassen und irgendwann können die Wähler, also wir alle, entscheiden, welches Modell uns besser gefällt. Wie sollte man denn sonst die Parteien unterscheiden, wenn sie sich alle einig wären?

