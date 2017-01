Teuere Beute aus Seifhennersdorfer Garage

Symbolbild. © dpa

Seifhennersdorf. In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in eine Garage in der Hohe Straße in Seifhennersdorf ein. Das berichtete Polizeisprecher Tobias Sprunk.

Dort entwendeten sie zwei komplette Radsätze sowie ein Carbon-Rennrad. Der Wert des Diebesgutes beträgt nach Angaben des Eigentümers etwa 6 000 Euro. An der Garage entstand zudem ein Sachschaden von 50 Euro. Die Polizei ermittelt. (szo)

