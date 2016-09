Testspiele mit großem Einsatz und wichtigen Aufschlüssen Die Riesaer schaffen gegen den Oberliga-Spitzenreiter FC Inter Leipzig ein 2:2, Großenhainer FV unterliegt BSC Rapid Chemnitz.

Riesas Marcel Fricke (links) traf beim 2:2-Test gegen Oberligist FC International Leipzig einmal ins Schwarze. © Ronny Belitz

Mit Oberliga-Spitzenreiter FC International Leipzig hatten sich die Landesliga-Kicker der BSG Stahl Riesa am Freitagabend einen spielstarken Kontrahenten zum Testspiel eingeladen. Am Ende stand es leistungsgerecht 2:2 (1:2). Der Finne Kimmo Markku Hovi (7.) und Leipzigs portugiesischer Torjäger Bocar Djumo (39.) brachten die Gäste zweimal in Führung. Marcel Fricke (19.) und dem mit Trainer Daniel Küttner aus Coswig gekommenen Neuzugang Jiri Horinek (77.) gelang aber jeweils wieder der Ausgleich. Vor allem Djumo, der von der U23 Inter Mailands kam, glänzte. Ein Ex-Mitspieler im Ausland hatte Inter-Coach Heiner Backhaus auf den 1,90 m großen Angreifer aufmerksam gemacht. „Bocar hat alles, was einen modernen Stürmer ausmacht. Er ist schnell, robust und technisch stark“, sagt Backhaus. Seine Spieler kommen aus 15 Nationen, „auf dem Trainingsplatz werden sieben verschiedene Sprachen gesprochen“.

Auch Landesklässler Großenhainer FV hatte sich mit dem BSC Rapid Chemnitz einen höherklassigem Testpartner ausgewählt. Am Ende ging der gastgebende Landesligist als 5:2 (2.1)-Sieger vom Platz. Steve Renger (10.), Chris Schneider (33., 77.), Tobias Lessmüller (52.) und Sebastian Büttner (87.) trugen sich bei den Chemnitzern in die Torschützenliste ein. Paul Konrad Witschel (14.) und Tony Richter (70.) markierten die Riesaer Treffer.

Rapid Chemnitz ist am Sonnabend in der Riesaer Stahl-Arena zu Gast. Die BSG steht nach zwei Spieltagen mit vier Punkten auf Rang drei der Landesliga-Tabelle, die Chemnitzer sind nach zwei Niederlagen Letzter. (js)

zur Startseite