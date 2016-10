Testroet will’s wie Kutschke machen Dynamo, der Pokal und das Gesetz der Serie: Vor dem Zweitrundenspiel gegen Bielefeld erinnern sich die Dresdner an den Sieg gegen RB Leipzig in Runde eins.

Pascal Testroet. © Robert Michael

Die Nachricht kommt zur Unzeit. Ausgerechnet vorm DFB-Pokalspiel am Dienstagabend in Dresden hat Arminia Bielefeld seinen Trainer beurlaubt. Statt Rüdiger Rehm, mit dem Dynamos Ligakonkurrent aus zehn Punktspielen lediglich fünf Unentschieden holte und am vergangenen Freitag mit 0:4 in Düsseldorf verloren hat, wird nun Carsten Rump den Tabellenvorletzten betreuen.

Der frühere Spieler gilt als Interimslösung. „Damit ist einiges durcheinandergekommen“, sagt Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus und meint Personal, Taktik, Einstellung. Man wisse nie genau, woran man dann ist, so Neuhaus. „Und nicht zuletzt wir haben gezeigt, was im Pokal alles möglich ist“, betont Neuhaus in Anspielung auf den Erstrunden-Sieg im Elfmeterschießen gegen Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig.

Andererseits: Was der Gegner tut und lässt, interessiert den 56-Jährigen nur am Rande. Zu sehr ist er von der eigenen Mannschaft überzeugt, und das nach den jüngsten Erfolgserlebnissen mehr denn je. „Ich denke, dass wir als leichter Favorit ins Spiel gehen - wenn man die letzten Wochen sieht“, sagt Neuhaus, der mit einer ausgeglichenen, umkämpften Partie rechnet.

Wen er spielen lässt, ist indes noch offen - behauptet der Trainer zumindest. „Die Positionen sind noch nicht mal bei mir im Kopf fest vergeben. Ich werde am Dienstagvormittag viele Gespräche führen und hoffe, dass die Spieler die Einsicht haben, dass 90 oder 95 Prozent Fitness nicht reichen werden“, erklärt Neuhaus. Klingt ziemlich stark nach Rotation, zumal Dynamo schon am Freitagabend wieder in der Liga gefordert ist. Dann kommt Tabellenführer Braunschweig nach Dresden.

Eines gilt jedoch als gesichert: Stürmer Pascal Testroet, zuletzt hinter Stefan Kutschke nur zweite Wahl, wird gegen seinen Ex-Verein in die Anfangsformation zurückkehren. „Die Chancen sind sehr hoch, und in einer englischen Woche bietet es sich ja auch an. Ich hoffe es jedenfalls und bereite mich auch so vor“, sagt Testroet, der mit einjähriger Unterbrechung von 2012 bis 2015 für die Arminia spielte. Für den 26-Jährigen spricht zudem das Gesetz der Serie: Nachdem in der 1. Runde Kutschke, damals in der Reservistenrolle, gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig zweimal getroffen hat, ist nun schließlich Testroet dran. „Wenn man die Geschichte noch einmal so schreiben kann, habe ich nichts dagegen“, meint Neuhaus daraufhin.

Mögliche Aufstellung: Schwäbe - Teixeira, Modica, Ballas, Fabian Müller - Hartmann - Kreuzer, Aosman, Hauptmann, Stefaniak - Testroet.

Die SG Dynamo in der 2. Liga: Zahlen, Fakten, Analysen

