Testroet trifft beim Comeback doppelt Dynamo gewinnt ein Testspiel in Prag mit 4:1. Nach acht Monaten Verletzungspause dreht der Stürmer die Partie.

Kaum im Spiel und schon getroffen: Pascal Testroet (r.) empfängt die Glückwünsche seines Sturmpartners Mousse Koné nach dem Ausgleich gegen Zizkov. © Robert Michael

Prag. Für Pascal Testroet war es mehr als nur ein Testspiel in der Länderspielpause. Acht Monate nach seinem Kreuzbandriss feierte der Dynamo-Stürmer sein Comeback. Der 27-Jährige wurde nach der Pause der Freundschaftspartie gegen den tschechischen Zweitligisten Viktoria Zizkov eingewechselt – und traf gleich doppelt. In der 60. Minute zirkelte er den Ball an den Innenpfosten, in der 68. Minute verwertete er eine Eingabe von Niklas Hauptmann. „Es freut mich natürlich, dass Paco gleich bei seinem ersten Spiel getroffen hat“, sagte Trainer Uwe Neuhaus.

Dabei begann die Partie im E-Fotbal-Stadion in der Nähe des Prager Hauptbahnhofes für die Schwarz-Gelben unglücklich. Eine Unaufmerksamkeit in der Defensive nutzte Petar Musa zur Führung. Der Kroate kam im Strafraum frei zum Abschluss. Danach hatten die Dresdner die deutlich größeren Spielanteile, offensiv lief zunächst aber nicht viel zusammen. Die beste und für lange Zeit einzige Möglichkeit vergab Peniel Mlapa, der aus 17 Metern das leerstehende Tor verfehlte. Marcel Franke zwang mit einem Kopfball Zizkovs Torwart kurz vor dem Pausenpfiff zu einer Glanzparade.

Zur Halbzeit wechselte Trainer Uwe Neuhaus bis auf Aias Aosman komplett durch, was dem Dynamo-Spiel guttat. Die Angriffe waren nun deutlich zielstrebiger, der Doppelpack von Testroet die logische Folge. Aosman und Moussa Koné erhöhten noch auf 4:1, Testroet vergab weitere Möglichkeiten.

„Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten mit zwei unterschiedlichen Systemen“, lautete schließlich Neuhaus‘ Fazir, der aber auch einräumte: „Zum Ende hin hatte der Gegner doch konditionelle Probleme.“

Probleme hatte auch Flügelflitzer Erich Berko, der in der Anfangsformation stehen sollte, dann aber aufgrund von Schmerzen am linken Knie kurzfristig passen musste. Für ihn rückte Aias Aosman nach. Was der Grund für Berkos Beschwerden sind, soll eine Untersung in den nächsten Tagen klären.

Am Rande der Partie sickerte auch durch, dass die Schwarz-Gelben kein weiteres Testspiel während der Länderspielpause bestreiten werden.

Viktoria Zizkov – Dynamo Dresden 1:4 (1:0)

Dynamo, 1. Halbzeit: Wiegers – Kreuzer, Franke, Stelzer, F. Müller – Möschl, Konrad, Lambertz, Aosman – Mlapa, Röser.

2. Halbzeit: Schwäbe – Seguin, J. Müller, Ballas, Heise – Benatelli, Hartmann, Aosman, Hauptmann – Koné, Testroet.

Tore: 1:0 Musa (4.), 1:1 Testroet (60.), 1:2 Testroet (68.), 1:3 Aosman (69.), 1:4 Koné (79.).

zur Startseite