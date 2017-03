Testlauf für neue Brotsorten Die Bäcker im Landkreis sind kreativ. Das zeigten sie am Donnerstag bei der jährlichen Brotprüfung.

zurück Bild 1 von 3 weiter Geruch und Geschmack sind nur zwei der Kriterien, nach denen Michael Isensee (links) vom Institut für die Qualitätssicherung von Backwaren Semmeln und Brote bewertete. Bäckermeister Michael Schlappa aus Räckelwitz (r.) assistierte ihm bei der Brotprüfung. © Steffen Unger Geruch und Geschmack sind nur zwei der Kriterien, nach denen Michael Isensee (links) vom Institut für die Qualitätssicherung von Backwaren Semmeln und Brote bewertete. Bäckermeister Michael Schlappa aus Räckelwitz (r.) assistierte ihm bei der Brotprüfung.

Vor dem Test: Brote und Brötchen liegen in einer Reihe auf dem Tisch. Für jede Probe gibt es einen Begleitzettel.

Beim Test: Erst werden die Backwaren von außen begutachtet, dann geht’s ins Detail.

Orange-Walnuss. Selbst für Michael Isensee, seit Jahren als Brotprüfer deutschlandweit unterwegs, ist es eine neue Erfahrung. Und eine sehr gute dazu. Er begutachtet den 500-Gramm-Laib von allen Seiten. „Da gibt es nichts zu beanstanden“, sagt er. Er nimmt eine der durchgeschnittenen Brothälften und drückt in den weichen Teig – „elastisch“, so das Urteil des Fachmannes. Dann greift er nach einer abgeschnittenen Scheibe, hält sie ganz fest an seine Nase, atmet den Duft tief ein. Schließlich pult er ein Stückchen aus der Krume, verkostet es und nickt anerkennend: „Astrein“. Kurz darauf wird er im Prüfprotokoll für das mit Wallnüssen und Orangeat gebackene Roggenbrot die Höchstpunktzahl 100 vermerken.

Der Wilthener Bäckermeister Markus Thonig, der das Brot gebacken hat, darf sich damit am Donnerstag bei der Brotprüfung in Bischofswerda über das Prädikat „Sehr gut“ freuen. Seit einem halben Jahr bäckt er das Orangen-Walnuss-Brot. Verkauft wird es immer donnerstags. Bei der Nachfrage sei „noch Luft nach oben“, sagt der junge, experimentierfreudige Handwerksmeister. Das könnte sich nach dem Brottest nun ändern. Die jährlich im Landkreis Bautzen stattfindende Brotprüfung gibt Bäckermeistern auch Gelegenheit, neue Produkte von einem Experten begutachten zu lassen. Außerdem sei die Prüfung für ihn eine gute Werbung, sagt Markus Thonig. Spätestens dann, wenn er die Urkunde im Geschäft aushängen darf.

Zum ersten Mal in Bischofswerda

Diesmal sind es 51 Erzeugnisse aus 23 Betrieben – 41 Brot- und zehn Brötchensorten –, die Michael Isensee verkostet. Er war im Auftrag des Instituts für Qualitätssicherung von Backwaren schon oft im Landkreis, meist in Bautzen. Jetzt ist er zum ersten Mal in Bischofswerda. Eingeladen wurden er und die Handwerksmeister von der IKK Classic. „Bei einem Gespräch mit dem Innungsobermeister, Herrn Neumann, habe ich unser Kunden-Center als Standort für die Brotprüfung angeboten“, sagt Geschäftsstellenleiter Bernd Amann.

Die Cafeteria wurde für die öffentliche Prüfung, die die Bautzener Bäckerinnung und die Kreishandwerkerschaft gemeinsam ausrichten, umgeräumt. Tische wurden zu einer langen Tafel zusammengestellt. Darauf liegen Brote und Brötchen, darunter ein Begleitzettel, der Auskunft über den Namen des Produktes, dessen Inhaltsstoffe und die Zeit des Backens gibt. Der Stempel des jeweiligen Betriebes auf dem Schein interessiere ihn nicht, sagt Prüfer Isensee. „Den kenne ich sowieso nicht.“ Als guter Gastgeber fragt Bernd Amann, ob vielleicht ein Glas Schwarzer Tee zum Neutralisieren des Geschmackes gewünscht sei. Michael Isensee verneint und greift statt dessen zum Wasserglas. „Wasser ist optimal fürs Brot. Den Schwarzen Tee nehme ich dann im Dezember zur Stollenprüfung“, sagt er lachend.

51-mal die gleiche Prozedur: das Begutachten von außen, das Aufschneiden von Brötchen und Brot, Tast-, Geruchs- und Geschmacksproben. Außer dem Orangen-Walnuss-Brot werden weitere Neuheiten vorgestellt – etwa Brote mit Buchweizen, mit Leinsaatpresskernen oder auch aus alten, schon fast vergessenen Getreidesorten. „Das Handwerk ist kreativ. Das zeigen wir auch bei diesen Prüfungen“, sagt Obermeister Lutz Neumann aus Bautzen.

Gäste dürfen verkosten

Und das Handwerk ist für die Kunden transparent. „Die gesamte Produktionskette, angefangen beim Einkauf, lässt sich lückenlos dokumentieren“, so der Obermeister. Egal, welches Brot, gebacken wird traditionell mit Natursauerteig. Brotprüfungen wie am Donnerstag in Bischofswerda geben nicht nur Kunden, sondern auch den Bäckermeistern selbst Sicherheit.

„Wir können die Qualität unserer Produkte von einem unabhängigen Fachmann kontrollieren lassen“, sagt der Bischofswerdaer Bäckermeister Steffen Haufe. Er selbst ist mit Brötchen und erstmals einem Mischbrot vertreten. Fürs Mischbrot bekam er ein „Sehr gut“; seine Semmeln wurden, wie schon in den vergangenen Jahren mit „Gut“ bewertet. Steffen Haufe ist damit sehr zufrieden. Punktabzug bekomme er meist wegen der Rösche seiner Brötchen. Zwar seien auch seine Semmeln knusprig, aber er will es vermeiden, dass sie beim Aufschneiden allzu stark krümeln. „Meine Kunden wünschen es so“, sagt der Bäckermeister, der damit gern einen Kompromiss eingeht.

Knapp drei Stunden dauert die Prüfung. Gäste dürfen nicht nur zuschauen, sondern auch verkosten. Einhelliges Urteil der Besucher: Die meisten Sorten sind lecker. Es deckt sich damit zu großen Teilen mit dem Urteil des Fachmannes. Sechs der zehn Brötchensorten werden von Michael Isensee mit Sehr gut, vier mit Gut bewertet. Bei den Broten gibt es 28-mal das Prädikat Sehr gut, siebenmal das Prädikat Gut. Sechs Brote wurden nicht prämiert – fünf aus Qualitätsgründen, eins war zu frisch und konnte nicht getestet werden.

Alle Ergebnisse werden im Internet veröffentlicht unter www.brot-test.de

