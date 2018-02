Test mit Kurzzeitparken In Großhennersdorf am Sportplatz schränkt die Stadt Herrnhut jetzt die Parkzeit ein.

Großhennersdorf. Weil es immer wieder Beschwerden über das Parken am Sportplatz/ Alte Bäckerei nahe dem Katharinenhof gibt, will die Stadt Kurzzeitparkplätze einführen. Wie Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste) erklärte, habe es Beschwerden gegeben, dass Autos die Gehwege zuparken, sodass es kaum möglich sei, mit Rollstühlen gefahrfrei den Gehweg zu nutzen. Deshalb wird nun auf der Seite der Alten Bäckerei – also für zwölf der bestehenden 46 Parkplätze – eine Zwei-Stunden-Parkzone von jeweils acht bis 18 Uhr eingerichtet.

Das solle dazu führen, dass die Mitarbeiter des Katharinenhofes künftig den betriebseigenen Parkplatz nutzen und Besucher besser einen Stellplatz fänden, erklärte der Bürgermeister. Er betonte, dass man das neue System zunächst testen wolle und Anwohner einen Parkausweis erstehen könnten. Die neue Regelung gelte, wenn die Schilder angefertigt und aufgestellt seien, was noch einige Wochen dauern könne. (SZ/abl)

