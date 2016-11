Test für den Siegel-Striezel Kommt der eigentlich von hier? Die Frage müssen sich hierzulande auch Dresdner Christstollen gefallen lassen.

Oh, es riecht gut: Therese Lehnart von der Bäckerei Wippler prüfte am Freitag in der Altmarkt-Galerie mit ihren Jury-Kollegen rund 60 Stollen. © René Meinig

Wenn nichts mehr sicher scheint – der Dresdner Christstollen ist es. Dafür sorgen Stollenschützer mit Unterstützung von ganz oben. Der hiesige Striezel genießt den größtmöglichen Markenschutz. Keine Geringere als die Europäische Union passt auf das traditionelle Weihnachtsgebäck auf.

„Wir haben den Dresdner Christstollen mit EU-Qualitätssiegel versehen können“, sagt Henry Mueller. Der Chef des Schutzverbandes Dresdner Stollen e.V. zeigt auf ein Logo am linken Arm seiner Bäckerjacke: „Geschützte geografische Angabe“ steht darauf. Das bedeutet, dass ausschließlich Stollen, deren Backöfen in Dresden und Umgebung stehen, das Label Dresdner Christstollen erlangen können. Dabei reicht die Umgebung bis maximal nach Radebeul und Coswig, Pirna, Moritzburg und Freital. Dann ist Schluss mit Siegelstriezel.

Die Herkunft eines Stollens ist also die erste Voraussetzung fürs Label. Zweitens muss ein Stollen nach einer vorgegebenen Rezeptur gebacken sein. Abhängig von der Menge des Mehles berechnen sich die anderen Zutaten. Bei einem Kilo Mehl gehören dazu: mindestens 500 Gramm Butter, 200 Gramm Zitronat und Orangeat, 150 Gramm Mandeln und 650 Gramm Rosinen und Sultaninen. Letztere sind unverzichtbar. „Ein echter Dresdner Christstollen ist immer ein Rosinenstollen“, sagt Henry Mueller. Mandel- und Mohnstollen müssen ohne Siegel schmecken. Der dritte Schritt zum waschechten Striezel ist die Stollenprüfung. Der müssen sich alle Bäckermeister mit ihren Stollen unterziehen. Und sie müssen sie bestehen, um mit dem höchsten Qualitätszeichen werben zu dürfen.

Eine solche Stollenprüfung hat die Stollenprüfkommission am Freitag öffentlich in der Altmarkt-Galerie abgehalten. Jean-Claude Juncker war zwar nicht vor Ort. Aber dafür zahlreiche erfahrene Bäckermeister und Vertreter des Handwerks. Insgesamt 17 Prüftage plant der Stollenschutzverband pro Jahr ein. Alle 125 Mitgliedsbetriebe lassen ihre Stollen jede Saison aufs Neue prüfen. Dazu kommen Neulinge, die sich erstmals um das Label bewerben.

Die Jury testet die gepuderzuckerten Exemplare in vier Kategorien: äußere Beschaffenheit, innere Beschaffenheit, Geruch und Geschmack. Zwar gilt für alle die gleiche Grundrezeptur. Doch jeder Bäcker bringt seine Besonderheit ein. Ist die Zuckerschicht schön dick und fest? Hat der Boden etwa Schliff? Ist der Laib aus der Form geraten und sitzen die Rosinen gut verteilt im Backwerk? Maximal 20 Punkte kann ein Stollen erreichen, mindestens 16 braucht er, um nicht durchzufallen. Auch das kommt mal vor. Dann aber gehört dem Bäcker eine zweite Chance.

Schwarze Schafe unter den Stollenverkäufern hat der Stollen-Sheriff Henry Mueller streng im Blick. „Wenn wir Stollen im Handel entdecken, der unerlaubt mit unserem Siegel wirbt, gibt’s Post vom Rechtsanwalt.“ Die Dresdner helfen mit und senden nicht selten fragwürdige Stollen ein.

Der Verband wirbt mit sächsischen Begriffen für den Dresdner Christstollen: Zuggorschnuude, Naschgaddse – alles nachvollziehbar. „Aber offgemumbld, nee, das passt ja gor ne“, sagt eine Frau am Rand der Stollenprüfung. „Das macht dor Sachse, wenn’s ihm ne schmeckt, aber er mumbld doch nicht an so was Feinem wie Dresdner Christstollen!“ Den ditscht er.

