Test für den Ernstfall In Pieschen wurde der Aufbau der Hochwasserwand geprobt. Für die Anwohner hat sie sich schon einmal bewährt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Schnell haben die Arbeiter die mobile Flutschutzwand an der Kötschenbroder Straße montiert. Jedes Teil ist genau beschriftet und hat seinen Platz. © René Meinig Schnell haben die Arbeiter die mobile Flutschutzwand an der Kötschenbroder Straße montiert. Jedes Teil ist genau beschriftet und hat seinen Platz.

Eine weitere mobile Flutschutzwand gibt es am Eingang zur Münzgasse. Deren Aufbau wurde 2016 geprobt, der nächste Testlauf findet noch in diesem Jahr statt.

Zwar ist der Elbpegel derzeit auf über drei Meter angestiegen. Einen Grund zur Besorgnis vor dem nächsten Hochwasser gibt es aber nicht. Denn damit im Ernstfall alles reibungslos verläuft, proben Mitarbeiter der Stadt regelmäßig den Aufbau der mobilen Hochwasserschutzwände. Am Dienstag war der Abschnitt an der Kötzschenbroder Straße in Pieschen dran.

22 Mitarbeiter vom Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen der Stadt waren auf dem 270 Meter langen Stück zwischen Franz-Lehmann-Straße und Elbvillenweg beschäftigt. Insgesamt erstreckt sich die mobile Wand bis zur Flutrinne. Dieses Stück ist bereits im vergangenen Jahr getestet worden. Die Montage der Stützen und Wandteile erinnert auf den ersten Blick an den Aufbau eines Ikea-Regals. Zuerst werden die Pfeiler auf die Mauer gesetzt und verschraubt. Dann können die Wände dazwischengeschoben werden. Jedes Element ist exakt beschriftet und hat seinen Platz. Die Teile sind sortiert und lagern in Containern, die direkt an der richtigen Stelle entladen werden. „Zuerst müssen die Treppenaufgänge gesichert werden“, sagt Matthias Kolitsch vom Regiebetrieb. Er ist für den mobilen Hochwasserschutz der Stadt zuständig. „2013 war für den Regiebetrieb Premiere.“ Bei dem Hochwasser vor vier Jahren kamen die Wände zum ersten Mal zum Einsatz. Angeschafft hatte sie die Landestalsperrenverwaltung bereits 2006.

Ob und wann die Wände zum Einsatz kommen, entscheidet sich viele Kilometer elbaufwärts von Dresden. „Wir haben eine Vorlaufzeit von 60 Stunden“, sagt Kolitsch. Anhand der Pegelstände in Schöna und Usti werden die Prognosen für Dresden berechnet. Davon ausgehend entscheidet Matthias Kolitsch in Absprache mit dem Umwelt- und dem Straßen- und Tiefbauamt über den Aufbau der Schutzelemente.

„2013 waren die Vorhersagen eindeutig“, erinnert sich der Abteilungsleiter. Damals standen die Wände 14 Tage lang. Trotz eines Pegelstandes von 8,74 Meter sind die Häuser der Anwohner trocken geblieben. So richtig trauen wollten sie der neuen Anlage damals aber noch nicht. „Die Anwohner hatten Angst“, so Kolitsch. Als Sickerwasser durch die Wand drang, haben die Pieschener Sandsäcke herbeigeholt und gegen die Mauer gestellt. Das wäre aber nicht nötig gewesen, eine Gefahr, dass das Wasser durchbricht, bestand nicht.

Die 80 Zentimeter hohen Stützpfeiler sind mit der Mauer verschraubt. Die Gegenstücke für die Schrauben sind mit dem Stahlgeflecht im Beton verbunden. Die Mauer selbst ragt viele Meter in den Boden und ist dort fest verankert. Voll aufgebaut ist die Anlage für ein sogenanntes Jahrhundert-Hochwasser mit einem Pegelstand von 9,24 Meter ausgelegt. Dieser wird laut Statistik einmal in hundert Jahren erreicht. „Die Anwohner können der Anlage vertrauen“, sagt Kolitsch. Er wünscht sich, dass die Pieschener im Ernstfall Ruhe bewahren und den Anweisungen der Mitarbeiter folgen. Die sind bei Hochwasser im Drei-Schicht-System vor Ort und kontrollieren die Schutzanlage.

Weitere mobile Hochwasserwände gibt es für die Münzgasse, die Brühlsche Terrasse, den Landtag, das Steyer-Stadion, die Hafeneinfahrt und Cossebaude. Die Teile lagern in Containern auf der Grimm- und der Lohrmannstraße. Für jeden Abschnitt gibt es im Regiebetrieb ein Team von Mitarbeitern, die für den Aufbau der jeweiligen Anlage geschult sind. Für die insgesamt 500 Meter in Pieschen würden sie acht bis zwölf Stunden brauchen, je nachdem, wie viele Mitarbeiter gerade verfügbar wären.

Den Probeaufbau am Dienstag hat auch Frank Weikert beobachtet. Der Pieschener weiß die mobile Schutzanlage 2013 zu schätzen. Er wohnt auf der Sternstraße und hatte beim Hochwasser 2002 Wasser im Keller. 2013 ist sein Haus dank der neuen Wand trocken geblieben. Dabei war ihm der Bau der Mauer zuerst ein Dorn im Auge, weil dafür etliche Kastanien gefällt werden mussten. „Aber dann habe ich meine Meinung geändert“ so der Anwohner.

